Dentro del mercado bursátil estadounidense se ha hablado durante años de las Siete Magníficas, Amazon, Google, Microsoft, Apple, Meta, Tesla y Nvidia, ese grupo de gigantes capaces de sostener al S&P 500 incluso en épocas de inestabilidad política o económica. Su tamaño, diversificación y capacidad de generar beneficios las convirtieron en un refugio natural para los inversores.

Pero nada es eterno en la parte alta de los índices.

Cada revolución tecnológica ha cambiado el ranking corporativo, y todo apunta a que la revolución de la inteligencia artificial provocará un nuevo terremoto. Empresas que hoy parecen intocables podrían perder posiciones, mientras que otras, impulsadas por la infraestructura de IA, podrían ascender a la élite del mercado. En este escenario han emergido las nuevas “Cinco Magníficas”, empresas encargadas de haber liderado la recuperación de los índices americanos. ¿Qué compañías componen este selecto grupo?

¿Cómo reescriben el poder corporativo las revoluciones tecnológicas?

Si observamos el top 10 de cada década, el giro estructural es evidente.

En el año 2000, el ranking estaba dominado por General Electric, Exxon, Pfizer, Citigroup o Walmart: grandes industriales, energéticas y farmacéuticas. Hoy, ese espacio lo ocupan Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon o Nvidia, reflejando un cambio profundo en la economía global.

Este desplazamiento responde a tres fuerzas:

Digitalización global

Escalabilidad del software frente al capital físico

Irrupción de nuevas revoluciones tecnológicas: internet, móvil y ahora la IA generativa

El valor ya no lo generan las fábricas, sino los datos, los algoritmos y la infraestructura digital que sostiene la economía moderna.

La próxima década: del reinado del software al dominio del hardware crítico

Todo apunta a que el liderazgo corporativo de la próxima década dará un giro profundo en el que el reinado de las grandes plataformas digitales hacia un mercado dominado por compañías vinculadas a semiconductores, computación avanzada e infraestructura de IA.

La IA generativa exige centros de datos cada vez más potentes, chips avanzados, memoria HBM, un almacenamiento masivo, y procesadores de alto rendimiento. Por ello, el valor se está desplazando hacia quienes controlan el hardware crítico, el verdadero cuello de botella del sector.

Los nuevos aspirantes al podio: las Cinco Magníficas

En este escenario, las empresas que están experimentando un mayor crecimiento, y que podrían irrumpir en la élite, pertenecen al sector de semiconductores, el gran beneficiado del avance imparable de la IA.

Desde el 30 de marzo, cinco compañías han impulsado al S&P 500 un +15 % y al Nasdaq 100 un +25%.

Son las que podríamos llamar “Las Nuevas 5 Magníficas”:

Intel (+203,28 %) — recuperación histórica gracias a su apuesta por chips para centros de datos y computación de IA.

— recuperación histórica gracias a su apuesta por chips para centros de datos y computación de IA. SanDisk (+172,90 %) — auge del almacenamiento flash para servidores y dispositivos de IA.

— auge del almacenamiento flash para servidores y dispositivos de IA. AMD (+132,19 %) — ganando terreno en GPU y procesadores de alto rendimiento.

— ganando terreno en GPU y procesadores de alto rendimiento. Micron (+132,07 %) — liderazgo en memoria HBM y DRAM, esenciales para el entrenamiento de modelos.

— liderazgo en memoria HBM y DRAM, esenciales para el entrenamiento de modelos. Seagate (+115,94 %) — fuerte demanda de almacenamiento masivo para centros de datos y cloud.

Estas compañías, que podríamos llamar “Las Cinco Magnificas”, representan el nuevo núcleo de poder tecnológico en Wall Street.

Su ascenso refleja cómo la infraestructura física, chips, memoria y almacenamiento, se ha convertido en el verdadero cuello de botella del avance de la inteligencia artificial.

Si la tendencia continúa, es probable que estos nombres pasen de ser actores secundarios a ocupar el podio de los grandes índices, marcando el inicio de una nueva era bursátil dominada por la computación avanzada y la IA industrial.

¿Cómo invertir en las nuevas “Cinco Magníficas” desde XTB?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros disponibles en XTB, los usuarios pueden acceder a algunas de las compañías que más están destacando en el actual ciclo tecnológico y que ya se perfilan como las posibles sustitutas de las históricas líderes del mercado. Entre ellas se encuentran Intel (INTC.US), SanDisk (SNDK.US), AMD (AMD.US), Micron Technology (MU.US) y Seagate Technology (STX.US), cinco compañías clave en semiconductores, memoria avanzada y almacenamiento, sectores que están impulsando la nueva revolución de la inteligencia artificial.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF negociables en la plataforma, los primeros 100.000 euros de volumen mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite invertir en estas compañías con condiciones competitivas y sin costes adicionales en los tramos iniciales de operativa.