El Ibex 35 siembra dudas

El Ibex 35 ronda los 15.000 puntos y se ve lastrado por el mal comportamiento de la banca. Si bien la banca era el sector que podía llevarle a máximos históricos, también puede alejarle de ello. En Europa hemos visto un tono mixto, con Francia recuperándose, mientras que en Estados Unidos los inversores esperan a Nvidia.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del selectivo español han destacado las acciones de Solaria, que ha subido más de un 7% en un movimiento que de nuevo apunta al cierre de cortos y al optimismo de los inversores. Hoy sí, Acciona Energía ha subido con fuerza más de un 2% y ha anunciado que controlará una cartera de proyectos renovables en Filipinas, Tailandia y Vietnam. Con estos movimientos la compañía trata de frenar el impacto de la política estadounidense frente a las renovables. Redeia o Grifols también han tenido una buena jornada.

En la parte baja ha destacado Sabadell, aunque estaba descontando el dividendo que repartirá este viernes. Sin embargo, todo el sector bancario ha mostrado debilidad y ha continuado achacando la incertidumbre en Francia a pesar de que los rendimientos de la deuda pública francesa han descendido en el día de hoy. El mercado ha seguido viendo riesgo en el sistema euro y ha castigado a las entidades españolas, que podrían enfrentarse a un coste de financiación más caro por la incertidumbre política gala.

Otros mercados

El CAC 40 ha conseguido recuperar terreno y las subida de más del 0,5% le han colocado como el mejor selectivo en Europa a pesar de que la banca ha seguido mostrando signos de debilidad. Las subidas han venido del sector lujo, con LVMH o Hermés anotándose una subida de más del 3%.

Wall Street había comenzado la jornada con dudas pero a medida que avanza la sesión comienza a acelerarse. Los inversores tienen puesto el foco en los resultados de esta noche de Nvidia, por lo que no deberíamos ver demasiados movimientos antes del acontecimiento. La propia Nvidia ha llegado a caer un 1% y después se ha dado la vuelta.

El oro se ha anotado una caída del 0,3%, mientras que el dólar cobra fuerza y rompe la barrera de los 1,16 para caer hasta los 1,1586, dando algo de oxígeno a las carteras denominadas en dólares. El bitcoin ha subido ligeramente un 0,22%.