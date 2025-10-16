El Ibex 35 avanza con menor fuerza que otros índices europeos, registrando un incremento del 0,15%. Esto se debe a que la disminución de los temores sobre una posible guerra comercial global afecta menos al mercado español. En el ámbito empresarial, Indra destaca como el valor más alcista, con una subida del 2,8%, impulsada por la concesión de hasta el 95% de los 6.890 millones de euros en préstamos estatales gestionados por el Ministerio de Defensa. Estos fondos, sin intereses, se destinarán al diseño y fabricación de sistemas de comunicación para vehículos blindados, así como a otros componentes tecnológicos. Gracias a este impulso, Indra alcanza un nuevo récord histórico, cotizando a 43,5 euros por acción.

Solaria, entre las más alcistas del Ibex 35

Solaria también vive una jornada positiva, con un repunte del 2,5%, favorecida por el cierre de posiciones cortas (short-squeeze). BlackRock Advisors LLC ha reducido su posición bajista en la compañía en un 15,94%, quedándose con 724.715 acciones. En total, las posiciones cortas en Solaria suman 4,8 millones de títulos, lo que equivale al 3,84% del capital flotante. Aunque esta cifra es inferior al 6% registrado hace cuatro meses, sigue siendo superior al promedio del Ibex 35, que se sitúa en el 0,8%. En contraste, BBVA retrocede un 0,8%, afectado por el creciente escepticismo del mercado respecto al éxito de su oferta pública de adquisición sobre el banco Sabadell.

Más allá del Ibex 35, Wall Street inicia la jornada con subidas, con los inversores centrados en los resultados trimestrales, que hasta ahora han sido mayoritariamente positivos, especialmente en los sectores tecnológico y bancario. El S&P 500 y el Nasdaq 100 avanzan un 0,4% y un 0,7%, respectivamente. El ánimo del mercado mejora tras conocerse que Trump planea reunirse con Xi Jinping, lo que podría aliviar las tensiones comerciales. Mientras tanto, continúa la tercera semana de cierre parcial del gobierno estadounidense, lo que ha frenado la publicación de datos macroeconómicos. A pesar de ello, el mercado ya anticipa un recorte de 0,25 puntos en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal el 29 de octubre. En este entorno, el oro se aproxima a los 4.300 dólares por onza, impulsado por el constante flujo de inversión de gobiernos y bancos centrales hacia este activo refugio.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

