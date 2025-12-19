El Ibex 35 sostiene los 17.100 puntos

- El Ibex 35 se mantiene en los 17.100 puntos con Enagás ajustando su dividendo y BBVA anunciando la mayor recompra de acciones de su historia.
- Fluidra refuerza su negocio en Europa con la compra de Variopool por 21 millones de euros.
- En el plano internacional, el Banco de Japón sube tipos al 0,75% y el Bitcoin repunta un 3% tras datos de inflación en EE. UU. más bajos de lo esperado.
El Ibex 35 logra mantenerse en los 17.100 puntos en una sesión marcada por el optimismo en los mercados europeos. Dentro del índice español, Enagás se sitúa como el valor más débil tras aplicar el descuento de su dividendo de 0,4 euros brutos por acción, que será abonado el próximo 23 de diciembre. Esta retribución supone una rentabilidad del 2,95% y completa el reparto correspondiente al ejercicio 2025, en línea con su política de distribuir un euro bruto por título entre sus accionistas.
BBVA y Fluidra, otros de los protagonistas de la jornada del Ibex 35
Otra de las empresas destacadas de la jornada del Ibex 35 es BBVA, que ha comunicado el lanzamiento de un programa extraordinario de recompra de acciones por un máximo de 3.960 millones de euros, el mayor de su historia, que dará inicio el lunes 22 de diciembre. Esta iniciativa forma parte de un plan más amplio de retorno de capital, con el que la entidad prevé devolver hasta 36.000 millones de euros a sus accionistas entre 2025 y 2028, combinando dividendos y recompras. La ejecución se llevará a cabo en varios tramos, comenzando con uno inicial de 1.500 millones de euros.
Fluidra ha anunciado la compra del 100% de la compañía neerlandesa Variopool, especializada en sistemas móviles de suelos y paredes para piscinas, por un importe de 21 millones de euros. Con esta operación, la empresa refuerza su presencia en el mercado europeo de piscinas comerciales. La adquisición se ha cerrado a un múltiplo inferior a 6 veces el EBITDA estimado para 2025 y se abonará en dos fases: un primer pago al cierre y otro en 2027, condicionado al rendimiento futuro de la compañía.
Más allá del Ibex 35, en el plano internacional, el Banco de Japón ha decidido elevar su tipo de interés a corto plazo en 25 puntos básicos, situándolo en el 0,75%, el nivel más alto desde 1995. Tras el anuncio, el Nikkei 225 avanzó un 1%. No obstante, la institución advirtió que los tipos reales seguirán siendo claramente negativos, aunque las condiciones financieras favorables continuarán respaldando la actividad económica. Paralelamente, el Bitcoin repunta un 3% impulsado por la creciente adopción institucional de los ETFs de criptomonedas, lo que refuerza el interés inversor cada vez que mejora el contexto macroeconómico. Esta semana, el dato de inflación en Estados Unidos, publicado por debajo de lo previsto, ha contribuido a un aumento del optimismo en los mercados bursátiles.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
