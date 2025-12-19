Fluidra ha anunciado la adquisición del 100% de la neerlandesa Variopool, especializada en suelos y paredes móviles para piscinas, por una valoración de hasta 21 millones de euros, reforzando así su presencia en el segmento de piscina comercial a nivel global. La operación se estructura a menos de 6 veces el Ebitda estimado de 2025 y se pagará en dos plazos, con un primer desembolso al cierre de la operación y un segundo previsto para 2027, previsiblemente ligado al desempeño futuro de la compañía.

Encaje estratégico para Fluidra

Variopool es una empresa neerlandesa especializada en el diseño, producción e instalación de suelos y paredes móviles para piscinas, además de proyectos en parques acuáticos y ventanas subacuáticas. Sus sistemas permiten modificar la profundidad y configuración de la lámina de agua, lo que aporta una gran flexibilidad de uso a piscinas deportivas, centros de wellness, instalaciones terapéuticas y parques acuáticos.

Variopool cuenta con unos 65 empleados y se estima unas ventas de alrededor de 25 millones de euros en 2025, junto con un EBITDA de unos 3,5 millones, lo que refleja un negocio ya maduro y rentable.

Esta adquisición encaja con el plan estratégico de Fluidra, que contempla crecer de forma rentable combinando ganancia de cuota y adquisiciones selectivas en nichos con alto valor añadido. Variopool refuerza el posicionamiento de Fluidra en el segmento de piscina comercial, donde la compañía ve un importante potencial de expansión apoyado en hostelería, wellness y ocio. Los suelos y paredes móviles complementan la cartera actual de equipamiento y soluciones conectadas de Fluidra, permitiendo ofrecer soluciones más integrales a hoteles, centros deportivos y proyectos públicos.

¿Qué supone este movimiento para Fluidra?

Pagar menos de 6 veces EBITDA por una compañía sin deuda ni caja y con márgenes sólidos supone, en principio, una valoración atractiva frente a los múltiplos habituales del propio sector de piscina y wellness. Dado el tamaño de Variopool (25 millones de ventas y 3,5 millones de EBITDA esperados en 2025), la operación es pequeña en términos de grupo, pero puede ser relevante en rentabilidad y en generación de sinergias comerciales.

El pago diferido a 2027 ayuda a alinear incentivos y reduce el desembolso inicial, preservando la disciplina financiera de Fluidra mientras continúa ejecutando su crecimiento orgánico y otras iniciativas estratégicas.Con esta compra, Fluidra añade soluciones de ingeniería que diferencian su oferta frente a competidores más centrados en producto estándar. El consejero delegado, Jaime Ramírez, ha destacado que Variopool mejorará el posicionamiento de la compañía en piscina comercial y abre una vía adicional para ampliar negocio en proyectos complejos a escala internacional.

Las acciones de Fluidra recuperan hoy un 0,2% en Bolsa. En el acumulado del año, no obstante, las acciones Fluidra retroceden un 1,5% hasta los 23,3 euros.

Fuente: Plataforma de XTB

