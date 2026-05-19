El Ibex 35 sube con dos empresa señaladas: ACS e Indra

El Ibex 35 empieza la sesión con subidas al calor del resto de alzas europeas, aunque el DAX alemán de nuevo destaca dentro del viejo continente. A nivel macro el día no está demasiado cargado, pero nos encontramos varias noticias empresariales dentro del selectivo español.

Empresas del Ibex 35 que más suben

Dentro del Ibex 35 está destacando Cellnex, con subidas de más del 2% y con el interés de los lectores incrementándose, según apunta Bloomberg. La compañía está en pleno plan de recompras de acciones, lo que también supone un espaldarazo comprador. El resto de subidas no son demasiado destacadas. Sin embargo, tenemos que señalar a Indra. La compañía ha anunciado hoy que su CEO, José Vicente De los Mozos, dejará su puesto cuando acabe su mandato en el mes de junio. Esta decisión sorprende porque todo indicaba a que De los Mozos tenía intención de seguir. Podemos decir que la limpia de la dirección de Indra ha sido completa, con los Escribano fuera y De los Mozos acabando su mandato. En cualquier caso, el mercado se lo ha tomado bien.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

La parte baja del selectivo está copada por ACS. La compañía ha lanzado una ampliación de capital de algo más de 700 millones de euros, además de ingresar unos 1.100 millones de euros por la venta de derivados (equity swaps) que tenía con dos bancos. El movimiento se realiza para incrementar los recursos en su apuesta por el negocio de centros de datos, que sigue incrementando su peso en la cifra de negocios total, así como en la cartera de pedidos. La ampliación de capital se ha realizado por parte de Florentino Pérez y por Criteria, que terminan con un 14,72% y un 10,65% del capital total, frente al 14,58% y 9,36% anterior. La realidad es que la ampliación de capital ha sido de apenas un 2%, pero como se ha realizado a 125€ por acción hoy vemos una corrección del precio. Además, supone una dilución para el resto de accionistas. Pensamos que la operación no tiene una gran trascendencia, más allá de la dilución mencionada y la corrección entra dentro del cauce normal del mercado, aunque si pone el foco en la concentración del negocio en el segmento de centros de datos. Nosotros pensamos que a pesar del aumento del peso de esta línea de negocio, la estrategia es la correcta porque la oportunidad de mercado es muy atractiva. Hablamos de un negocio con una alta demanda y flujos de caja libre consistentes.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.