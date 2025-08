El Ibex 35 supera los 14.200 puntos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, se reunirán esta semana para renegociar los términos de los nuevos aranceles, actualmente fijados por Trump en el 35% sobre las importaciones canadienses (un 10% por encima de lo establecido inicialmente debido al reconocimiento de Palestina por parte de Canadá). Las dos partes están obligadas a buscar un buen acuerdo, y el sector siderúrgico será un tema central por las exportaciones de acero a Estados UNidos que el mandatario americano pretende gravar con hasta un 50%, como ya sucede con el acero proveniente de Europa. Por otro lado, la OPEP+ confirmó durante el fin de semana que aumentará la producción de petróleo en 548.000 barriles por día en septiembre. Los precios del petróleo descendieron al confirmar la noticia, con el barril de Brent y el de West Texas en los 69,8 y 67,6 dólares respectivamente. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Ibex 35, al igual que otros grandes parqués bursátiles europeos, recuperan parte de las caídas del viernes a causa de la incertidumbre de la política comercial, con aranceles entrando en vigor ese día y otros postergándose hasta el 7 de agosto. El selectivo español sube un 0,5% para alzarse por encima de la resistencia de 14.200 puntos. El movimiento podria ser limitado, dado que no hay previstos para hoy informes macroeconómicos de relevancia en España ni presentaciones de resultados del segundo trimestre dentro del Ibex 35 a lo largo de la semana. A nivel dividendos, destaca Grifols (GRF.ES), ya que estamos en la última semana para poder acceder a su retribución, 0,15 euros brutos por título, que serán descontados del precio de la acción el próximo lunes 11 de agosto. Empresas que más suben del Ibex 35 Las acciones de IAG (+2%) y Caixabank (+1,63%) lideran el Ibex 35. Por su parte, Repsol rebota tras las caídas de la semana pasada, mientras que Grifols cotiza un 1,12% al alza en su última semana previa al reparto del dividendo. Empresas que más bajan del Ibex 35 Sólo 8 de las 35 cotizadas del Ibex 35 han abierto la sesión con pérdidas. Las que más corrigen son Cellnex (-1,82%) e Inditex (-0,82%). Acciona cae casi un 0,3% al tiempo que se replantea los próximos pasos con sus renovables en México. ¿Cómo invertir en el Ibex35? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

