Las claves de la semana: Trump, la FED y recortes de tipos del BoE

Durante meses, la economía ha estado enviando señales. Aunque se mostraba gran ansiedad en las cifras de las encuestas, los datos económicos eran generalmente sólidos, pero la semana pasada todo cambió. El mercado laboral acaba de hacer sonar la campana de alarma. No solo se está desacelerando notablemente el crecimiento del empleo y aumentando el desempleo, sino que a los estadounidenses desempleados les resulta más difícil encontrar trabajo y las subidas salariales se han estancado en gran medida. La debilidad de las cifras de empleo no presagia una recesión. Más bien, señala el inicio de la estanflación, resultado no de los tipos de interés de la Reserva Federal, sino de las políticas arancelarias de la administración Trump. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil EEUU sufrió el viernes su peor semana desde mayo. Las acciones mundiales cayeron por sexto día consecutivo, la racha más larga desde septiembre de 2023 debido a la combinación de acontecimientos comerciales, datos económicos débiles y preocupaciones sobre la independencia de las organizaciones federales por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Aunque el presidente estadounidense cada vez va perdiendo mayor credibilidad, el anuncio de los nuevos aranceles en vigor han generado una oleada de pesimismo en los mercados. Sin embargo, si algo hay que decir en su favor, es que ha conseguido que su efecto sea inferior al que hubiera tenido hace meses. Agosto no ha empezado bien y además no suele ser un mes positivo para los presidentes que cumplen un segundo mandato, en el año posterior a las elecciones. De hecho, el S&P 500 corrige una media del 3,5% las seis veces que ha ocurrido este tipo de eventos. De momento esta semana seguiremos pendiente de los resultados empresariales. Según datos de FactSet, del 66% de las empresas del S&P 500 que han presentado sus resultados hasta el viernes por la mañana, el 82% ha superado las estimaciones de beneficios por acción del consenso y un 79% han superado los ingresos, con una tasa de crecimiento de los beneficios del 10,3%. ¿Qué hará la FED? Para nosotros la FED ha hecho lo correcto. Más vale poder recortar los tipos de interés de manera agresiva para impulsar la economía, que equivocarte y tener que dar después marcha atrás debido a la subida de la inflación, la pérdida de credibilidad no se recupera en el corto plazo, y los mercados penalizarían a los activos financieros americanos, principalmente los bonos. No descartamos que Jerome Powell alimente la esperanza de recortes de tipos en las próximas semanas, especialmente en Jackson Hole, en lo que sería una repetición de lo ocurrido el año pasado. Septiembre es un mes seguro para un recorte de tipos e incluso podría haber un recorte de 50 puntos básicos para recuperar el tiempo perdido. La Fed probablemente hizo bien en esperar, pero el crecimiento del empleo y la economía se están desacelerando a un ritmo vertiginoso. En cualquier caso la Fed está en una situación difícil. El crecimiento se está debilitando claramente, pero la inflación no. Si esto persiste, sospechamos que el desempleo será el factor decisivo. Una mayor debilidad en este ámbito podría contrarrestar la preocupación por la inflación. Y con la publicación del informe de empleo del viernes por la mañana, eso es lo que tenemos. Adriana Kugler, miembro con derecho a voto de la Reserva Federal, renunciará la próxima semana. Trump podrá nombrar a su reemplazo y Powell tendrá ahora un tercer voto en contra en septiembre si sigue sin querer recortar. Aún así como ocurrió después del recorte jumbo de 50 puntos básicos, si la Fed se pasa recortando los tipos sin grandes justificaciones, los rendimientos de los bonos en última instancia subirán considerablemente. El bono a 10 años alcanzaría el 5% para finales de año, mientras que el bono a 30 años se acercaría al 5,75%, un patrón similar al de finales del año pasado, cuando la Fed redujo los tipos en un punto porcentual Salidas a bolsa en EEUU La locura de las salidas a bolsa ha vuelto a Wall Street. Las acciones de Figma, la empresa estadounidense de software de diseño, han sido el último ejemplo. El valor ha triplicado su precio en su debut en el mercado, después de una oferta pública inicial que muestra que las salidas a Bolsa en Wall Street siguen al rojo vivo. Entre los últimos lanzamientos, destacan la empresa de stablecoin Circle, que se ha disparado casi un 500% desde su salida a bolsa en junio, y la firma de computación en la nube e inteligencia artificial CoreWeave, que inicialmente tuvo dificultades debido a la volatilidad pero se ha convertido desde entonces en otra de las favoritas del mercado de la IA. Sus acciones han más que duplicado su valor desde su salida a bolsa. La fintech Chime, la empresa de exploración espacial Voyager Technologies , el fabricante de drones AIRO y la biotecnológica Caris Life Sciences también han disfrutado de fuertes subidas desde que salieron a bolsa este verano. Parece que la ventana de salida a bolsa está ahora abierta de par en par, en particular para empresas de sectores dinámicos como el software, la fabricación de chips y la biotecnología. Según Renaissance Capital, este año ya se han anunciado 123 salidas a bolsa hasta el 1 de agosto, un 48 % más que en el mismo período del año anterior. Además, la cartera de proyectos es sólida. Renaissance afirmó que 139 empresas han solicitado su salida a bolsa este año, un 21 % más que el año anterior. Las salidas a bolsa también son una señal de fortaleza para las grandes firmas financieras, que se benefician del resurgimiento de la demanda de nuevas cotizaciones, así como del aumento de las fusiones. Morgan Stanley, Goldman Sachs y JPMorgan fueron los principales suscriptores de la venta de acciones de Figma. Si el rumbo en Wall Street continúa de esta manera y la desregulación en el sector sigue aumentando, parece que los grandes bancos de Estados Unidos podrían seguir aumentando sus beneficios en el futuro. El resurgimiento de los Siete Magníficos, impulsado por los resultados, así como el optimismo sobre Nvidia y la inteligencia artificial, también está ayudando. Parece que no es el momento de hablar de los toros y los osos, en estos momentos todo gira en torno a los unicornios en Wall Street. Comportamiento de Europa y del Ibex 35 Los bancos europeos han pasado de ser los grandes olvidados a ser los favoritos del mercado. Las acciones de los bancos más grandes de Europa subieron esta semana a sus niveles más altos desde la crisis financiera mundial. Una combinación del impacto transformador sobre los ingresos de los altos tipos de interés, un entorno económico benigno, valoraciones bajas, la mejora de las carteras de préstamos y los dividendos han impulsado su precio. Los bancos del índice de referencia europeo Euro Stoxx 600 acumulan un 34% de subidas en lo que va de año. Esta cifra supera a la de sus homólogos estadounidenses, y se sitúa ligeramente por encima de su rendimiento de 2021 y se encamina a su mejor comportamiento desde 2009. La pasada semana se publicaron los resultados de las tres grandes entidades del sector bancario en nuestro país, y el ganador ha sido sin duda alguna BBVA. La entidad presidida por Carlos Torres, ha sorprendido por su fortaleza mejorando además sus previsiones de lo que queda de año, con un mayor incremento del crédito, del margen de intereses y de las comisiones, y unos gastos y un coste de riesgo por debajo de la estimación al inicio del año. Sin embargo, el gran titular es que ha dejado la puerta abierta a abandonar la OPA sobre Sabadell en los próximos días, dado que ahora mismo tendrían que subir considerablemente su oferta y ante la falta de sinergías debido a los obstáculos del gobierno, carecería de sentido económico. Desde luego, el camino en solitario tampoco le está saliendo mal. En cualquier caso, el desenlace llega a su recta final y las dos partes están poniendo toda la carne en el asador, aumentando considerablemente la retribución al accionista, en un entorno de tipos bajos. Otras entidades de la industria como Santander y Caixabank también han presentado sus cifras. En el caso del primero ha conseguido alcanzar las estimaciones, presentando el mejor primer semestre de su historia, aunque existen dudas sobre la situación económica en Brasil y sus posibles consecuencias en el crédito, mientras que el en el caso de Caixabank, el crecimiento de las principales variables ha quedado a la sombra del resto del sector. A pesar del buen rendimiento en su conjunto, su carácter cíclico les ha penalizado al finalizar la semana ante la expectativa de que los aranceles lastren el crecimiento económico. Otro de los protagonistas de la semana ha sido IAG, que ha superado estimaciones gracias al incremento de los precios de los billetes, la reducción de costes, la mejora de la deuda y un mayor reconocimiento de la remuneración al accionista. A pesar de ello, los sectores de consumo discrecional o turismo se han visto fuertemente afectados ante las dudas sobre la guerra arancelaria. Un ejemplo de ello ha sido Inditex, que se ha convertido en el peor valor del selectivo en lo que llevamos de año. Eventos del mercado EEUU Los inversores estarán atentos a nuevas señales de que los aranceles y la incertidumbre política podrían estar lastrando la economía estadounidense. En una semana por lo demás tranquila, la última encuesta ISM sobre la actividad del sector servicios en julio, que se publicará el martes, probablemente acaparará la mayor atención. La debilidad del ISM de servicios podría hacer que un recorte de tipos en septiembre como un evento totalmente seguro. La encuesta de manufactura del grupo mostró la contracción más pronunciada en nueve meses Otros datos que se publicarán esta semana son las cifras comerciales de junio, el martes, seguidas por las cifras preliminares de productividad del segundo trimestre y las solicitudes semanales de desempleo, el jueves. Los datos de la balanza comercial podrían mostrar que el déficit comercial en bienes y servicios se redujo en junio. Los inversores estarán atentos a cualquier pista de la Casa Blanca sobre quién podría ser nominado para ocupar el puesto de Adriana Kugler, después de que la miembro de la junta de la Fed anunciara el viernes que renunciaría. Incluso antes de su partida anticipada, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había sugerido que la administración podría proponer un reemplazo para Kugler, quien luego sería elevado al puesto de presidente de la Fed cuando finalice el mandato de Jerome Powell en mayo. Eurozona Los PMIs del sector servicios de Francia, Alemania, Italia, España y la eurozona deberían dar nuevas pistas sobre la actividad del consumidor a la luz de los aranceles finalizados del 15% sobre las exportaciones europeas a Estados Unidos. Otros datos de la semana serán las cifras de producción industrial de junio de España y Francia previstas para el martes. Los pedidos de manufactura en Alemania y la producción industrial italiana, también correspondientes a junio, se publicarán el miércoles, seguidas de la producción industrial alemana el jueves. Las cifras de precios al productor de junio de la eurozona se publicarán el martes y los datos de comercio minorista para el mismo mes, el miércoles. Reino Unido Es probable que el Banco de Inglaterra aplique un recorte de 25 puntos básicos en los tipos de interés el jueves, ya que los aumentos de impuestos y la falta de consumo están obstaculizando la economía británica y llevan a las empresas a desacelerar la contratación. Eso sí, creemos que el banco central será cauteloso a la hora de adelantar que se avecinan más recortes de tipos en el futuro, debido a que la inflación ha sorprendido al alza y las expectativas sobre los precios son elevadas. Resto del mundo Tras la conclusión de la última ronda de negociaciones entre Pekín y Washington en Estocolmo, los datos comerciales chinos, que se publicarán el jueves, ofrecerán indicios sobre si los envíos al exterior mantuvieron su impulso en julio. El Banco de Japón tiene previsto publicar el martes las actas de su reunión de política monetaria del 16 y 17 de junio, y el viernes el resumen de opiniones de su reunión del 30 y 31 de julio. Este último podría atraer mayor atención del mercado, ya que podría incluir opiniones sobre el reciente acuerdo comercial entre Japón y Estados Unidos. El banco central de la India se reúne el miércoles en medio de una fuerte volatilidad del mercado y después de que Estados Unidos anunciara una tasa arancelaria del 25%, mientras Washington también amenazaba con "sanciones" por las compras de productos rusos por parte de la India. Si bien una nueva caída en la inflación de junio ha aumentado la posibilidad de un recorte de tipos en agosto, el Banco de la Reserva de la India ha señalado que su ciclo de flexibilización puede haber terminado después de un recorte de 50 puntos básicos en junio.



