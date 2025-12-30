El Ibex 35 supera los 17.200 puntos

El Ibex 35 logra nuevos máximos por encima de los 17.200 puntos, tras varias semanas lidiando con dicha cota. El incremento del 0,35% en la apertura del selectivo viene condicionado por un dato de inflación ligeramente por encima de lo esperado (2,9% vs 2,8%), aunque por debajo de la referencia anterior (3%), por lo que el mercado se lo está tomando con optimismo.

Empresas que más suben del Ibex 35

Acerinox lidera el Ibex 35 en medio de los avances por un acuerdo de paz en Ucrania. Donald Trump quiere hacer firme el marco pactado, pese a que no cuenta con el visto bueno de Putin. En paralelo, la intención es fomentar la reconstrucción y defensa de Ucrania para los próximos lustros de manera inmediata.

Por su parte, Indra repunta tras el retroceso del 1% al inicio de la sesión de ayer.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Grifols corrige mientras persisten las dudas sobre si su generación de caja es realmente estructural y suficiente frente al perfil de deuda que mantiene. En la parte baja del Ibex 35 también aparecen IAG y Red Eléctrica, que retroceden más de un 0,50% y de un 0,40%, respectivamente.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

