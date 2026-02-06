El Ibex 35 termina en verde a pesar de las caídas de Sabadell

El Ibex 35 termina la sesión con fuerza y se anota subidas de alrededor de un 1%. El ánimo en las bolsas se ha recuperado este viernes, aunque lejos de recuperar las caídas que se han anotado a lo largo de toda la semana.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del selectivo español hemos visto mucho movimiento. Las acereras han tenido repuntes importantes, con Arcelor subiendo más de un 5%. Lo cierto es que aunque ayer presentaran resultados, el optimismo sigue extendiéndose y los inversores ven al metal como otro beneficiado de un posible superciclo de las materias primas, además de que las medidas proteccionistas tanto en Estados Unidos como en Europa podrían tener efectos positivos en Acerinox y Arcelor.

En la parte baja ha destacado Sabadell. La compañía ha presentado unos malos resultados y pensamos que el mercado será muy exigente con Sabadell, ya que el argumento de rechazar la OPA era que la entidad tendría un mejor comportamiento que con BBVA, cosa que de momento está lejos de cumplirse. Ya son dos presentaciones de resultados con desplomes del 4% y la sangría puede continuar. De hecho, creemos que la recompra de acciones a estos múltiplos no es una asignación de capital adecuada, y sería más conveniente reinvertirlo en otras áreas de negocio o repartirlo en dividendos.

Otros mercados

En Europa hemos visto repuntes, con el DAX subiendo otro 1%. La empresa a destacar ha sido Stellantis, que se ha desplomado un 24% tras anunciar unos cargos excepcionales de 22.000 millones de euros para cambiar el rumbo de la estrategia del negocio y reducir la apuesta por los vehículos eléctricos. En Wall Street el ánimo también se ha levantado y las tecnológicas rebotan. Todo ello a pesar de que Amazon se desploma un 9% después de presentar un guidance de capex de unos 200.000 millones de dólares para el 2026, lo que supone un aumento de alrededor del 50% y 50.000 millones más de lo esperado por el consenso. El capex conjunto de Microsoft, Meta, Alphabet y Amazon superará los 650.000 millones de dólares en 2026, lo que supera al PIB de Israel y se acerca al gasto público de España.

El oro y la plata se anotan una jornada dispar, con subidas para el oro y caídas para la plata. Por su parte, bitcoin repunta un 9%, aunque todavía se ubica por debajo de los 70.000 dólares.





