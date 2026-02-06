Las acciones de Sabadell se desploman un 4% después de presentar sus resultados financieros del cuarto trimestre del 2025 y del año completo. Además, ayer conocimos el cese de César González-Bueno como CEO de la compañía y un nuevo nombramiento. ¿Qué ha ocurrido con Sabadell?

Cifras clave de los resultados de Sabadell del cuarto trimestre del 2025

Margen de intereses: 1.209 millones de euros, -5,2% interanual y +0,4% frente a expectativas

Comisiones netas: 352 millones de euros, +1,7% interanual y -0,8% frente a expectativas

Beneficio neto: 386 millones de euros, -27,5% interanual y +0,5% frente a expectativas

Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Sabadell del cuarto trimestre de 2025

Margen de intereses y crédito

Sabadell ha sufrido la caída del diferencial de clientes y el aumento del crédito vivo no ha sido suficiente para paliarla. En concreto, el grupo aumentó su crédito en un 2,4% interanual, con TSB lastrando un mejor desempeño del negocio en España. Sin TSB, Sabadell aumentó su cartera crediticia en un 5,4% (6,4% a tipo de cambio constante) interanual. Este crecimiento nos parece sano, pero viene sobre todo de los trimestres anteriores y nos preocupa que la nueva producción trimestral de hipotecas en España se ubicara un 3% por debajo de la del 4T2024, lo que refleja que ya ha empezado una competición más agresiva en el sector por captar la demanda en ese segmento. De hecho, también experimentó una caída de la nueva producción trimestral en préstamos y crédito a pymes y grandes empresas del -15% interanual. Si bien la empresa achaca en parte la debilidad de los resultados a efectos de la OPA, lo cierto es que hablamos de apenas 15 días de octubre afectado por ello. Por tanto, pensamos que el efecto de la OPA en los resultados no debería ser demasiado relevante. También la financiación del circulante de empresas fue un -3% inferior a la del 4T2024, con tan solo los préstamos al consumo incrementando su nueva producción en un +8% interanual. En cualquier caso, el margen de intereses sin TSB habría caído en un -7,6%, por lo que el negocio en España está mostrando debilidad.

Comisiones

Las comisiones de Sabadell también se vieron afectadas por TSB, ya que el crecimiento sin este negocio habría sido del 3,3%. En cualquier caso, se ha visto beneficiado por un gran comportamiento de los recursos fuera de balance, con las comisiones por gestión de activos creciendo un 14,3% interanual, gracias a un aumento del 12% en los fondos de inversión y del 24,5% en la gestión de patrimonios. Sin embargo, las comisiones tienen poco peso en la cuenta de resultados, lo que no ha conseguido paliar la caída del margen de intereses (impacto de +6 millones de euros en comisiones y -66 millones de margen de intereses)

Beneficio neto

Los resultados también se han visto condicionados por una caída de los resultados de operaciones financieras, en parte por un impacto de -15 millones por la cobertura de divisa para la venta de TSB. Pero en cualquier caso, los costes han crecido a un mayor ritmo que los ingresos. Esto ha dejado un beneficio neto del cuarto trimestre un -27,5% inferior al 4T2024 (-25% sin la cobertura), e incluso si quitamos TSB el beneficio habría caído en un -30,7%.

Conclusiones y cambio de CEO en Sabadell

Los resultados de Sabadell han sido malos y los peores del sector en el cuarto trimestre. Pensamos que la entidad puede sufrir la venta de TSB, ya que servía como amortiguador de los movimientos en España y aportaba diversificación geográfica. En cualquier caso, en otras entidades hemos visto un comportamiento positivo en España y Sabadell ha mostrado más dificultades para ello. El cambio de liderazgo en el puesto de CEO es un indicativo de que la estrategia seguida por la empresa no estaba gustando al consejo. Pensamos que el mercado será muy exigente con Sabadell, ya que el argumento de rechazar la OPA era que la entidad tendría un mejor comportamiento que con BBVA, cosa que de momento está lejos de cumplirse. Ya son dos presentaciones de resultados con desplomes del 4% y la sangría puede continuar. De hecho, creemos que la recompra de acciones a estos múltiplos no es una asignación de capital adecuada, y sería más conveniente reinvertirlo en otras áreas de negocio o repartirlo en dividendos.

Las acciones de Sabadell caen un 9% en este 2026.

