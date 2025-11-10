El Ibex 35 termina la sesión con fuertes subidas

La semana ha empezado con un optimismo generalizado en las bolsas, con todos los índices al alza impulsados por el incremento de expectativas del fin del cierre del gobierno americano tras un primer acuerdo inicial entre demócratas y republicanos. El Ibex 35 es uno de los protagonistas de Europa, con subidas de alrededor del 1,8%.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35 la banca es el sector más beneficiado, con las acciones de BBVA cerrando con una subida de alrededor del 4%, mientras que valores como Unicaja o Santander lo han hecho en más de un 3%. Las acciones de Solaria también se cuelan entre las que más suben. A pesar de que no han habido noticias particulares sobre estas empresas, el fin del cierre del gobierno americano podría ayudar a incrementar la confianza del consumidor en dicho país, lo que beneficiaría a Santander o BBVA por su negocio en el continente americano. En el caso de Solaria, se puede deber a mejores expectativas para el sector por la necesidad de Trump de llegar a acuerdos para obtener el apoyo demócrata. En cualquier caso, el optimismo es generalizado y es complicado achacarlo a hechos concretos más allá del comentado.

En la parte baja vuelve a estar Telefónica, con una caída de más de un 1%. El optimismo no llega a la empresa, sobre la que todavía recae el castigo por el recorte del dividendo que anunció la semana pasada. Naturgy o Cellnex también han estado en la reducida parte baja del selectivo español.

Otros movimientos

El DAX alemán se ha anotado subidas de alrededor del 1,7%, con la banca también subiendo con fuerza y el sector auto repuntando. El Eurostoxx 50 también ha subido más de un 1,5%, lo que refleja el positivo sentimiento generalizado. En Wall Street el Nasdaq 100 sube un 1,5%, mientras que el S&P 500 se acerca al punto porcentual de subida. El sector de la IA vuelve a repuntar y Nvidia ha solicitado un mayor suministro de chips a TSMC en el día en el que precisamente la taiwanesa ha reportado un crecimiento interanual de sus ventas mensuales del 16,9%, el ritmo más lento en 8 meses. En cualquier caso, el mercado sigue viendo con buenos ojos la demanda de IA y de momento no ha causado ningún estrago.

El VIX se desploma un 4% y ya se ubica en niveles normalizados tras ciertos miedos la semana pasada. El petróleo cae ligeramente, mientras que el oro vuelve a coger ritmo y a pesar del posible fin del cierre del gobierno sube un 2%. En septiembre se produjo el dato más alto de compras mensuales de oro del 2025 por parte de los bancos centrales, con 39 toneladas netas. Aunque es un dato desactualizado, refleja que la demanda del metal precioso no viene por parte de un solo colectivo inversor, sino que el respaldo es alto en todos los segmentos.