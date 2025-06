El Ibex 35 termina la sesión en rojo

El Ibex 35 cierra la jornada de hoy con caídas de alrededor del 0,3% ante la falta de catalizadores positivos. De hecho, todos los acontecimientos del día de hoy apuntaban a mayores caídas del índice, pero finalmente se ha moderado y el castigo ha sido menor que en otros índices. Movimientos en el Ibex 35 Dentro del Ibex 35, las acciones de IAG y Amadeus han caído alrededor de un 3%. La principal razón ha sido ese aumento de tensiones en Oriente Medio, con los rumores de ataque de Israel a Irán que anoche provocaron el despunte de los precios del crudo. Los beneficios de las aerolíneas se estaban viendo considerablemente beneficiados por la caída de los precios del combustible, por lo que un repunte en el crudo amenaza las cifras del sector. Además, a esto hay que sumar el posible cambio de rutas y el menor turismo en la zona. El accidente en la India también ha podido influir. Por su parte, tanto las acciones de Acerinox como las de ArcelorMittal han corregido más de un 2% por las amenazas de Trump sobre su política arancelaria, advirtiendo que sin acuerdos volveremos a los aranceles. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En la parte alta hemos visto de nuevo repuntes en las acciones de Indra, después de los recortes de los últimos días que se achacaban a una toma de beneficios. Además, la posible escalada geopolítica también empieza a ser un factor que influye positivamente en la cotización de la compañía. Valores como Endesa o Sabadell le han seguido de cerca. Dudas en Europa y Wall Street En Europa el sentimiento también ha sido negativo, con el DAX alemán dejándose casi un 1% y el AEX holandés corrigiendo un 0,6%. Por su lado, en Wall Street seguimos viendo dudas y los índices no terminan de arrancar y vemos dudas. Las palabras de Trump cada vez tienen menos peso, lo que hace que los inversores estén actualmente faltos de catalizadores positivos. Ante este escenario, el oro despunta un 1% y se diferencia de bitcoin, que pierde un punto porcentual. El crudo también recorta ligeramente después de las subidas de ayer, pero el brent está muy cerca de los 70$ el barril.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.