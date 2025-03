El Ibex en máximos de 2008

Europa sigue marcando el ritmo en los avances de los índices globales al inicio de marzo, con el Ibex alcanzando máximos en un mes que históricamente ha sido favorable para los mercados. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Ibex 35 supera los 13.000 puntos El Ibex 35 ha logrado superar los 13.400 puntos, impulsado por el fuerte repunte de las acciones de Indra, que han registrado un crecimiento superior al 10%. La reciente discusión entre Donald Trump y Zelenski el pasado viernes llevó a los principales líderes europeos a convocar una reunión de emergencia en Londres, donde acordaron trabajar en un plan de paz y reducir la dependencia de Estados Unidos mediante una gran inversión en defensa. Como resultado, las compañías del sector militar en Europa han experimentado su mayor alza diaria desde 2020, ante la posibilidad de recibir hasta 200.000 millones en nuevos contratos. Asimismo, la banca ha cerrado en positivo debido al aumento en la rentabilidad de los bonos, impulsado por las expectativas de un mayor gasto. Sin embargo, este entorno afecta negativamente a empresas con altos niveles de deuda y al sector inmobiliario, que podrían verse perjudicados por tipos de interés más elevados durante un período prolongado. El Dax en máximos históricos Más allá del Ibex 35, en el panorama europeo el índice alemán ha sobresalido frente a sus homólogos. Además del impulso de las empresas de defensa, la posibilidad de lanzar un ambicioso paquete fiscal equivalente al 20% del PIB ha fortalecido el optimismo. Para superar el obstáculo parlamentario en la reforma del límite de deuda, el nuevo canciller, Friedrich Merz, ha sugerido que el gobierno podría aprobar dicho paquete en el Parlamento anterior en funciones, evitando así el bloqueo de los partidos más pequeños.



Mientras tanto, en Wall Street, los mercados han registrado ligeras caídas tras la publicación de datos que indican que la actividad manufacturera en EEUU. se acerca al estancamiento, mientras los precios siguen en ascenso. El informe ISM sugiere que el optimismo de los gerentes de fábrica tras la victoria de Trump se ha moderado debido al aumento de los riesgos geopolíticos y las amenazas de nuevos aranceles. De momento, las acciones están reaccionando más a las perspectivas de crecimiento económico que a la caída en la rentabilidad de los bonos. A nivel corporativo, Nvidia ha sufrido un desplome en su cotización tras conocerse que Singapur está investigando un posible fraude relacionado con el envío de chips de inteligencia artificial a China. Trump impulsa las criptomonedas En cuanto al mercado de criptomonedas, marzo ha comenzado con un fuerte repunte, recuperando parte de las pérdidas del peor mes para estos activos desde 2022. Este movimiento ha sido impulsado por declaraciones del presidente Trump, quien reafirmó su plan de crear una reserva estratégica de criptomonedas, en la que incluiría Bitcoin, Ether, Ripple, Solana y Cardano. Esto ha favorecido la recuperación parcial de estos activos tras las caídas del mes anterior.



Por otro lado, el oro ha encontrado nuevos factores de impulso. En los últimos dos años, las compras por parte de bancos centrales y la inflación han sido las principales razones detrás de su subida. Ahora, las expectativas de posibles recortes en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal y la caída en los rendimientos de los bonos podrían seguir fortaleciendo su precio.

