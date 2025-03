El Dax 40 sube un 3,5% en una de las jornadas más positivas de su historia, y queda ligeramente por detrás de Polonia como el mejor índice de Europa en lo que llevamos de año. Los motivos que están llevando al Dax 40 a tener estos avances los podemos encontrar en el apoyo de los principales líderes políticos al sector de la defensa con el objetivo de limitar su dependencia de Estados Unidos y a los posibles estímulos fiscales del gobierno nacional. Alemania podría aprobar un gran paquete fiscal Se rumorea que Alemania aprobará un enorme paquete fiscal por valor de 1 billón de euros, lo que equivale aproximadamente al 20% del PIB. Mientras todo el mundo se centraba en las noticias del fin de semana procedentes del anuncio de Trump de una reserva estratégica de criptomonedas en Estados Unidos, las verdaderas noticias macroeconómicas podrían haber sido pasadas por alto por muchos inversores. Estos son algunos detalles: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los mercados se mostraron inicialmente escépticos sobre el estímulo fiscal alemán debido al freno de la deuda, un límite constitucional que impide que Alemania genere grandes déficits fiscales.

Para reformar el freno de la deuda, se necesita el 66% de los votos en el Parlamento, pero las elecciones alemanas arrojaron una minoría que potencialmente bloquea tal cambio: el partido de extrema izquierda y extrema derecha controla más del 33% de los escaños Para solventar este escollo parlamentario, el nuevo canciller Friedrich Merz está sugiriendo que el gobierno podría aprobar este gran paquete fiscal no en el nuevo, ¡sino en el antiguo Parlamento en funciones! Esto se debe a que el antiguo Parlamento se disuelve a fines de marzo y los partidos más pequeños no controlan una minoría de bloqueo, por lo que la propuesta podría evitar el bloqueo tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha. Alemania podría utilizar esta ventana oportunista para entregar un paquete fiscal históricamente grande, que también podría usarse como palanca con Trump para negociar el fin de la guerra de Ucrania. De aprobarse, el posible paquete fiscal que ha propuesto el nuevo canciller alemán y las posibles negociaciones con Trump para alcanzar una paz en Ucrania supondría dos grandes impulsos positivos para la economía alemana, justo cuando el mundo entero se había vuelto bajista con respecto a Alemania y Europa. El Dax 40 se dispara en 2025 El Dax 40 firma hoy una jornada tremendamente positiva, siguiendo la tónica que el índice ha mostrado en lo que llevamos de 2025. En estos primeros meses del año, el Dax 40 ha subido cerca de un 20%, liderado por las subidas de Rheinmetall, que genera una revalorización del 86%, seguido de las entidades financieras como Deustche Bank o Commerzbank con subidas del 30% y 36% respectivamente. El incremento de los El Dax 40 firma hoy una jornada tremendamente positiva, siguiendo la tónica que el índice ha mostrado en lo que llevamos de 2025. En estos primeros meses del año,con subidas del 30% y 36% respectivamente. El incremento de los dividendos , los buenos resultados trimestrales, y las recompras de acciones han permitido al sector liderar las subidas de Europa. También suben con fuerza las empresas químicas, que podrían aprovechar la caída en el precio de las materias primas, mientras que las automovilísticas quedan de nuevo rezagadas.

