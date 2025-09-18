Las acciones de Aena (AENA.ES) se están desplomando un 4% en estos momentos, a la vez que Pedro Sánchez está anunciando en el aeropuerto de Alicante las inversiones que llevará a cabo Aena en los próximos años. La reacción del mercado no es buena.

Los inversores reaccionan a los planes de inversión de Aena.

Pedro Sánchez ha anunciado que Aena invertirá unos 12.888 millones de euros entre 2027 y 2031 para mejorar y ampliar la capacidad de los aeropuertos en España con el objetivo de incrementar el tráfico de pasajeros y satisfacer la demanda turística de nuestro país. De ese total, alrededor de 9.991 millones de euros se financiarán con las tasas que se aplican a las aerolíneas, algo ya objeto de debate por sus incrementos recientes. En concreto, se espera que para el 2026 estas tasas se incrementen en un 6,5%, lo que en un contexto de expansión del turismo puede ser “asumible” por las aerolíneas pero que puede generar problemas si esta tendencia se ralentiza.

El desplome de las acciones de Aena podríamos achacarlo a la falta de confianza por parte de los inversores a que finalmente se ejecuten esas inversiones, por las trabas y asperezas que puede generar con las aerolíneas. Por otro lado, estas inversiones también podrían deteriorar en el corto plazo la generación de caja de la compañía, y en este tipo de empresas los inversores valoran más la estabilidad de los flujos de caja que el crecimiento a gran escala de los ingresos.

Las acciones de Aena suben un 16% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

