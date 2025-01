El Ibex35 arranca la semana con caídas

El Ibex35 y los principales índices bursátiles arrancan la semana con caídas provocadas por el ascenso de la materia prima por excelencia, el petróleo. Los precios de los barriles de Brent y West Texas alcanzan su punto más alto de los últimos 4 meses debido a las nuevas sanciones que afectan a empresas y barcos petroleros rusos. A esto hay que añadir que tras las dudas que generó la última reunión de la Fed, con un Jerome Powell que no convenció a los mercados tras bajar los tipos al mismo tiempo que elevaba en una décima su previsión de inflación para 2025, esta semana conoceremos la métrica actualizada del incremento de los precios en Estados Unidos. Rovi lastra al Ibex35 La cotizada más bajista del Ibex35 es Rovi (-8,1%) ante la rebaja en su precio objetivo por sus menores ventas en EE.UU. y los problemas que afronta Moderna, su socio comercial en la fabricación de vacunas contra el Covid. El precio de las acciones de Solaria (-4,5%) e IAG (-3,2%) también se tiñe de rojo, con la aerolínea sufriendo las consecuencias del auge en el precio de los carburantes. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, las que más crecen de nuestro selectivo son BBVA (+3%), Sabadell (+2,3%) y Repsol (+1,75%), ante la mejora de las perspectivas de la fusión entre los bancos y por el aumento en el beneficio de la petroquímica. De esta forma, el Ibex35 suaviza sus caídas hasta el 0,3% en la sesión de hoy. Otros mercados Más allá del Ibex35, Wall Street firma una apertura a la baja, con tan sólo el Dow Jones librándose de las caídas. Llama la atención el desplome del Nasdaq, con un 1,5% de descenso que lo sitúa por debajo de los niveles con los que arrancó el año. El índice tecnológico acusa la disminución en las ventas que podrían afrontar empresas como Nvidia debido a la guerra comercial dura con la que amenaza Donald Trump, especialmente con nuevos aranceles y restricciones de venta de chips en China. Además, la reacción en el euro-dólar también se hace notar. El par baja 4 décimas, cediendo el soporte de los 1,02 dólares por euro, apuntando hacia la paridad. Por su parte, el Bitcoin se correlaciona una vez más con los índices y desciende un 2,5%, regresando a los 92.000 dólares. El oro disminuye en menor proporción, 8 décimas hasta detenerse en el soporte de los 2.670 dólares por onza. ¿Cómo invertir en el Ibex35? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.