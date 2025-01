El Nasdaq 100 cae mientras los bonos siguen subiendo

El índice tecnológico de Estados Unidos, el Nasdaq 100, baja un 1,50% en una jornada en la que la cotización del dólar y en el rendimiento de los bonos sigue evolucionando al alza, al recortarse las expectativas de recorte de tipos por parte de la FED. Los bonos siguen subiendo El índice del dólar, que sigue a la moneda estadounidense frente a una canasta de monedas, ha alcanzado su nivel más alto desde noviembre de 2022. Los últimos movimientos empujaron al euro brevemente por debajo de los 1,02 dólares, con la moneda única acercándose a la paridad con el dólar por primera vez en más de dos años. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años es el más alto desde octubre de 2023 y se acerca rápidamente al 5%, un nivel que se teme que pueda provocar una corrección del mercado de valores. La última vez que superó brevemente el umbral fue en octubre de 2023, y antes de eso hay que remontarse a julio de 2007. De los 14 ciclos de flexibilización de la Reserva Federal desde 1966, los bonos del Tesoro a 10 años solo han tenido un peor comportamiento en una ocasión. Los sólidos datos macroeconómicos, menos recortes de tipos, una evolución de los precios al alza, el incremento de deuda y las políticas proteccionistas esperadas de Donald Trump, han sido alguno de los motivos de este impulso. En este escenario, la clave no es tanto el aumento de su rentabilidad, sino el motivo. Un aumento lento a medida que mejora la economía estadounidense puede ser bueno para las acciones, pero un aumento rápido debido a las preocupaciones sobre la inflación, el déficit y la incertidumbre política es una señal de alerta. La gran pregunta es hacia dónde vamos en caso de alcanzar el 5%. Si es del 5% camino del 6%, eso va a preocupar a los mercados; si es del 5% y bajar, entonces todo estará bien. Valores refugio Ante esta situación, un sector que puede resultar refugio para los inversores de renta variable son las grandes tecnológicas. Las llamadas Siete Magníficas siguen registrando un rápido crecimiento de los beneficios, con balances sólidos y flujos de caja constante y fuertes. Además, de cara al futuro, se espera que sean las mayores beneficiarias de la revolución de la inteligencia artificial. Sin embargo, hoy están sufriendo caídas significativas, que afectan a grandes empresas como Nvidia, Tesla o Apple, todas ellas pertenecientes al Nasdaq 100. Si bien los resultados de esta semana de los bancos deberían marcar el inicio de la temporada de resultados, una perspectiva pesimista del gigante minorista Macy's, un barómetro del crecimiento económico, hizo que las acciones cayeran un 5,5%. Esta semana se publicará el índice de precios al consumidor, que excluye alimentos y energía, el cual se espera que aumente un 0,2% tras cuatro meses consecutivos de aumentos del 0,3%. Se prevé que el , que excluye alimentos y energía, el cual se espera que aumente un 0,2% tras cuatro meses consecutivos de aumentos del 0,3%. Se prevé que el IPC básico, una mejor imagen de la inflación subyacente, haya aumentado un 3,3% respecto del año anterior, lo que coincide con las lecturas de los tres meses anteriores. Los resultados impactarán en el comportamiento no solo del Nasdaq 100, sino en el de otros índices bursátiles

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.