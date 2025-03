El Ibex35 corrige en la semana

El Ibex35 ha cerrado la sesión con incertidumbre, finalizando la semana con una ligera caída tras haber mostrado un comportamiento más sólido que otros índices europeos en días anteriores. La inestabilidad sigue dominando los mercados y las acciones españolas no han sido la excepción, registrando también descensos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Movimientos en el Ibex35 En el lado positivo del índice, las acciones de Enagás han liderado las ganancias con un alza cercana al 2,5%. Asimismo, las acciones de las socimis Merlin y Colonial han avanzado cerca del 2%, recuperándose parcialmente tras las caídas del día anterior, provocadas por el aumento en los rendimientos de los bonos estatales europeos. Por el contrario, algunas empresas han experimentado importantes retrocesos. La peor parada ha sido ArcelorMittal, que ha caído más de un 3%, a pesar de que Trump haya vuelto a posponer los aranceles sobre México y Canadá. No obstante, la compañía acumula un alza superior al 10% en la semana, por lo que esta caída se atribuye a una toma de beneficios. Indra también ha sido objeto de recogida de beneficios tras haber repuntado un 20% en la semana, cerrando el viernes con pérdidas superiores al 2%. El DAX alemán echa el freno Más allá del Ibex35, en el ámbito europeo el DAX alemán ha retrocedido alrededor de un 1,5%, destacando la caída de Rheinmetall, que ha perdido más de un 4%, y Bayer, que se ha dejado más de un 6% debido a su intención de ampliar capital para afrontar los costes de litigios en EE.UU. El CAC francés, por su parte, ha cedido medio punto porcentual. En Wall Street, la jornada se muestra volátil. Aunque en algún momento los índices llegaron a situarse en positivo, actualmente cotizan en rojo. En el S&P 500, HP registra el peor desempeño tras anunciar el despido de 2.500 empleados, mientras que en el Nasdaq 100, Costco cae más de un 6%. La reserva estratégica de bitcoins no gusta al mercado. En el mercado de criptomonedas, el bitcoin y otros activos digitales han sufrido descensos debido a la decepción de los inversores tras conocerse que la reserva estratégica de bitcoins de EE.UU. y otros activos digitales no contempla nuevas inversiones. Mientras tanto, el oro ha registrado un leve repunte, y el petróleo ha experimentado un fuerte aumento de precio tras las amenazas de Trump a Rusia con nuevas sanciones.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.