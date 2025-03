Indra y ArcelorMittal impulsan al Ibex 35

Las bolsas cierran la jornada con resultados dispares. Mientras que los mercados europeos mantienen su tendencia alcista, impulsados nuevamente por Alemania, Wall Street sufre caídas debido a la debilidad económica y la incertidumbre geopolítica. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Ibex 35 supera los 11.000 puntos El Ibex 35 se consolida por encima de los 11.200 puntos, en un día marcado por la reducción de tipos de interés por parte del BCE. No obstante, el organismo liderado por Christine Lagarde considera que su política monetaria sigue siendo menos restrictiva de lo esperado, al mismo tiempo que eleva sus previsiones de inflación. Esto sugiere que habrá menos recortes de tipos en el futuro, beneficiando especialmente a las empresas financieras. Entre los valores con mejor desempeño del Ibex 35 destaca ArcelorMittal, que se ve favorecida por la posibilidad de que Estados Unidos reduzca los aranceles. La compañía, que ya afronta un impuesto del 25% sobre el acero desde 2018, podría verse impactada por un nuevo arancel sobre los vehículos. Dado que el sector automovilístico representa aproximadamente el 18% de la demanda de acero en Europa, una tarifa del 25% a los coches importados podría afectar significativamente la producción. También destaca la buena evolución de Indra, impulsada por el aumento del gasto en defensa en Europa. En el lado negativo, las empresas con mayor endeudamiento, como Cellnex, Ferrovial y Grifols, se encuentran entre las más castigadas. Asimismo, sectores sensibles a la política monetaria, como el inmobiliario con Colonial y Merlin, sufren caídas. Wall Street se desinfla Más allá del Ibex 35, Wall Street vuelve a mostrar debilidad tras declaraciones sobre la inflación y las crecientes tensiones geopolíticas. Los denominados "siete magníficos" registran nuevos descensos, generando inquietud entre los inversores. En el sector de semiconductores, Broadcom pierde más del 5%, mientras que Marvell (MRVL.US) cae cerca de un 20% tras unos resultados decepcionantes. Tesla tampoco logra recuperarse y acumula una caída superior al 4%, con un desplome del 40% desde sus máximos de diciembre. La incertidumbre del mercado se refleja en el VIX, que sube casi un 8%, sugiriendo un posible ajuste más pronunciado en los mercados bursátiles. En el mercado de bonos, los últimos días han sido clave. En Estados Unidos, el rendimiento del bono a dos años desciende, lo que refleja una mayor probabilidad de que la FED recorte los tipos de interés, especialmente tras un informe del sector privado que señala el mayor ritmo de despidos desde julio de 2020. En Europa, las expectativas de nuevos estímulos y un mayor endeudamiento de los gobiernos impulsan un incremento sin precedentes en la deuda pública. El euro repunta En el mercado de divisas, el euro se encamina a su mayor repunte semanal frente al dólar desde 2020. La mejora en las previsiones de crecimiento e inflación ha llevado a los mercados a anticipar menos recortes de tipos por parte del BCE, fortaleciendo la moneda común en una semana de alta volatilidad. En cuanto a las materias primas, la depreciación del dólar favorece a los metales preciosos. El oro mantiene su tendencia alcista debido a la debilidad de la divisa estadounidense, la caída de los bonos y la posibilidad de mayores recortes de tipos por parte de la FED. Mañana será un día clave para los mercados, con la publicación de los datos de empleo en Estados Unidos. Estos podrían evidenciar los primeros efectos de las medidas de eficiencia gubernamental y la incertidumbre empresarial ante los riesgos arancelarios.

