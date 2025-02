El Ibex35 no levanta el pie del acelerador

El Ibex35 vuelve a destacar como el índice más alcista de Europa, liderando las subidas con claridad y ubicándose por encima de los 13.100 puntos. En general, la jornada ha sido positiva en los mercados europeos, mientras que en Wall Street persisten algunas dudas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Movimientos en el Ibex35 Dentro del Ibex35, Indra ha sobresalido con un avance cercano al 3%, impulsada por el dinamismo del sector de defensa. A pesar de las negociaciones de paz en Ucrania, los inversores anticipan que Trump podría presionar a los países europeos y a la OTAN para que incrementen su gasto en defensa. Además, el sector bancario ha vuelto a registrar notables subidas, con Banco Santander y BBVA avanzando más de un 2%. En el lado negativo, Inmobiliaria Colonial ha sido una de las más castigadas, con una caída cercana al 1%. También han registrado descensos Acciona Energía y Rovi, aunque en general han sido pocas las compañías que han cerrado en rojo. Otros mercados En el resto de Europa, el MIB italiano ha subido más de un 0,5%, impulsado en parte por el buen desempeño de la banca. El DAX alemán sigue en positivo en una semana clave debido a las elecciones, en un contexto de incertidumbre sobre el futuro político de Alemania. Mientras tanto, en Wall Street, la sesión ha comenzado con volatilidad, con los principales índices registrando movimientos mixtos de escasa magnitud. En el S&P 500 destaca Intel, que podría dividir su negocio, con Broadcom adquiriendo la división de diseño de chips y TSMC la de fabricación. Nike también sube tras conocerse que el inversor Bill Ackman ha aumentado su participación en la compañía. En cuanto a las materias primas, los precios del gas natural han repuntado con fuerza más de un 4%, a pesar de las previsiones de temperaturas más cálidas en EE.UU. Por otro lado, el oro continúa al alza, respaldado por la creciente demanda de los bancos centrales.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.