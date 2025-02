El Ibex35 recupera los 13.000 puntos

La jornada en los mercados bursátiles ha estado influenciada por el resultado de las elecciones en Alemania. Ayer, los ciudadanos eligieron un gobierno liderado por Friedrich Merz del CDU, quien probablemente formará una coalición con el grupo del actual canciller Olaf Scholz, que quedó en tercer lugar en los comicios. Esto excluye al partido de ultraderecha AfD de las nuevas decisiones sobre transición energética, inmigración y gasto en defensa. El Ibex35 reacciona a los resultados de Alemania La reacción en los mercados ha sido de pequeñas subidas, anticipando un escenario de alivio en el que el gobierno alemán se apoyará en los dos partidos tradicionales, sin necesidad de un tripartito como en los últimos cuatro años en Alemania. El Dax 40 cerró la sesión con un incremento del 0,7%. En cuanto al Ibex35, la subida de 0,4% le permitió recuperar los 13.000 euros. Acciona (+3,2%) y su filial Acciona Energía (+3,3%) lideraron nuestro selectivo, mientras que las mayores caídas fueron protagonizadas por Merlín (-2,6%) y ACS (-1,9%). Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otros mercados Más allá de las subidas del Ibex35, Warren Buffett, el inversor más famoso de todos los tiempos, está de enhorabuena hoy. Su conglomerado de inversión Berkshire Hathaway subió un 4,5% en la apertura del mercado estadounidense, tras presentar sus cuentas anuales, que mostraron un aumento del beneficio del 27%, alcanzando los 47.437 millones de dólares en 2024



En América, la apertura de los principales índices estadounidenses ha sido con caídas moderadas, debido a que los mercados están centrados en el informe de resultados de Nvidia, previsto para este miércoles, del que se espera un crecimiento en las ventas del 72,5% interanual. Además, las cifras de la demanda podrían batir un nuevo récord, ya que la producción de sus chips Blackwell está totalmente comprometida para los próximos 12 meses.



El Bitcoin se está alejando de su condición de activo alternativo de inversión y se está correlacionando con los índices de Wall Street. La principal criptodivisa del mundo retrocede hoy un 1,5%, volviendo al soporte de 94.000 dólares. ¿Cómo invertir en el Ibex35? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

