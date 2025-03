El Ibex35 se hunde casi un 3%

Las bolsas globales han sufrido un fuerte retroceso mientras el índice de volatilidad VIX se ha disparado. El Ibex35 ha caído aproximadamente un 2,7% en la sesión de hoy, siendo superado en pérdidas únicamente por el DAX alemán. Entre los factores que han desencadenado estas caídas se encuentran los aranceles impuestos por Trump a México y Canadá (25%) y a China (con un aumento de 10 puntos porcentuales), además de la suspensión de la ayuda militar a Ucrania hasta que se logren avances en las negociaciones. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La banca lastra al Ibex35 En el lado positivo del selectivo español, las acciones de Indra ha liderado las subidas gracias a la mejora en las perspectivas de su negocio de defensa, en un contexto en el que las negociaciones para la paz en Ucrania se vuelven más complejas. Sin embargo, menos de siete compañías han cerrado la jornada en verde. El sector bancario dentro del Ibex35 ha registrado su mayor desplome del año, con las acciones de Banco Santander y BBVA encabezando las pérdidas, ambas con caídas cercanas al 6%. Banco Sabadell también ha retrocedido más de un 5%. Esto se debe a su elevada exposición a México (BBVA obtiene allí casi el 50% de su beneficio neto, mientras que Santander alcanza el 13,3%) y al impacto negativo que los aranceles pueden tener en la economía mexicana, restándole hasta dos puntos de crecimiento hasta 2028. A esto se suma la incertidumbre sobre posibles aranceles a Europa, que podrían afectar a la economía de la región y aumentar las probabilidades de nuevos recortes en los tipos de interés. La mayor caída del día ha sido para las acciones de IAG, que ha retrocedido más de un 6,5%, frenando así su reciente tendencia alcista. El sector turístico podría verse afectado si, como temen muchos consumidores, la inflación sigue erosionando su poder adquisitivo. Europa y Wall Street también sufren los aranceles de Trump En Europa, el DAX alemán ha perdido más de un 3%, con la mayoría de sus compañías en negativo. El sector automovilístico ha sido el más golpeado, con Continental desplomándose un 12%, mientras que Daimler Truck, BMW y Mercedes han caído más de un 5%. Muchas fábricas del sector están en México y exportan desde allí a Estados Unidos, lo que las hace especialmente vulnerables a los aranceles. Por su parte, el Eurostoxx ha retrocedido alrededor de un 2,5%, con Stellantis hundiéndose un 10%. En Wall Street, el ambiente también es pesimista, con el Nasdaq 100 y el S&P 500 perdiendo en torno a un 1,5%, y valores como Tesla o Intel cayendo más de un 6%. A pesar de la tensión geopolítica, el precio del petróleo ha bajado más de un 1%, tras el anuncio de la OPEP+ de incrementar la producción en abril en 138.000 barriles diarios, sumándose a las expectativas de un superávit de aproximadamente 450.000 barriles por día en 2025. El oro, en su papel de activo refugio, ha subido un 0,5%, mientras que el bitcoin ha caído más de un 4,5%.



