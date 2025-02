El Ibex35 termina con fuerza la sesión

El Ibex35 se recupera tras un mal comienzo de sesión y una semana marcada por las caídas de ayer. Los inversores parecen haber asimilado ya los aranceles impuestos por Trump, quien actualmente parece más enfocado en su disputa comercial con China que en Europa. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Movimientos destacados en el Ibex35 El índice español ha avanzado más de un 1%, impulsado principalmente por el buen desempeño de las acciones de Solaria y Unicaja. La empresa de energías renovables ha experimentado un fuerte repunte en el cierre de la jornada, con una subida superior al 4%, atribuida al cierre de posiciones en corto. Por su parte, las acciones de Unicaja ha sumado más de un 3% a pesar de presentar unos resultados mixtos en el cuarto trimestre de 2024. No obstante, su ambicioso plan estratégico genera expectativas positivas. El sector bancario en general ha tenido una jornada favorable, con las acciones de Banco Santander acercándose a los 5€ por acción en la víspera de la publicación de sus resultados. En el lado negativo, Indra ha sido el valor más castigado, con un retroceso cercano al 5%, acumulando así dos sesiones en números rojos. Los inversores no han recibido bien la compra de Hispasat, percibida como una operación precipitada. Las acciones de Puig también han caído, aunque su descenso ha sido inferior al 2%. Otros mercados En el panorama europeo, los índices han logrado cambiar de tendencia, aunque sin alcanzar las ganancias del Ibex 35. El CAC 40 francés ha avanzado algo más de un 0,5%, impulsado por el sólido desempeño de BNP Paribas tras la publicación de buenos resultados. Mientras tanto, en Wall Street, los principales índices han tomado impulso, con el Nasdaq 100 subiendo más de un 1%. Destaca el espectacular repunte de Palantir, cuyas acciones suben más de un 20% tras reportar un incremento del 52% en sus ingresos en EE.UU. respecto al mismo trimestre del año anterior. Al cierre del mercado, se esperan los resultados de Alphabet, con una previsión de crecimiento del 11,9% en sus ingresos interanuales. En general, los mercados estadounidenses no parecen verse afectados por la respuesta de China, que ha anunciado aranceles del 15% sobre el carbón y el gas natural licuado, y del 10% sobre el petróleo, entre otros productos. En cuanto a las tasas impuestas a México y Canadá, su aplicación se ha postergado un mes. En el mercado de materias primas, el oro sigue al alza, con un incremento del 0,8% en la jornada, impulsado por las tensiones comerciales entre China y EE.UU. Por otro lado, el Bitcoin ha retrocedido un 2%, perdiendo nuevamente el umbral de los 100.000$.

