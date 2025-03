El impago de deuda personal alcanza su máximo desde 2020

El Centro de Datos Microeconómicos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York publicó su Encuesta de Expectativas del Consumidor de febrero de 2025. Muestra que las expectativas de inflación a corto plazo aumentaron levemente, mientras que las expectativas a mediano y largo plazo se mantuvieron estables en el 3%. La encuesta también apunta a un creciente pesimismo sobre las finanzas futuras, un acceso al crédito más difícil y un aumento en el gasto esperado. ** La SCE es una encuesta mensual realizada por Internet a aproximadamente 1.300 cabezas de familia. Esta estructura de panel rotativo permite a la Reserva Federal de Nueva York realizar un seguimiento de los cambios en las expectativas y el comportamiento individuales a lo largo del tiempo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aspectos clave del impago de deuda Expectativas de inflación: los consumidores ven una inflación del 3,1% en el próximo año, frente al 3,0%. Las perspectivas a tres y cinco años se mantienen en el 3%, cerca del nivel que le gusta ver a la Reserva Federal. Finanzas y gastos personales: a pesar de que las finanzas actuales se mantienen más o menos iguales, más personas esperan peores finanzas en un año (hasta un 27,4%) y el crecimiento anticipado del gasto de los hogares aumentó al 5%.

Precios de las acciones: La probabilidad de que los precios de las acciones estadounidenses suban en 12 meses cayó 3,3 puntos hasta el 37,0% (el nivel más bajo desde diciembre de 2023). Precios e incertidumbre: Los hogares se preocupan por aumentos más rápidos de los precios de los alimentos, el alquiler, la gasolina y otros. La incertidumbre inflacionaria ha aumentado, aunque algunos funcionarios de la Fed dicen que los temores inflacionarios a largo plazo siguen contenidos. Preocupaciones del mercado laboral: La probabilidad de un mayor desempleo en el próximo año está en su nivel más alto desde septiembre de 2023, y la gente espera que sea más difícil dejar el trabajo o encontrar un nuevo trabajo. La probabilidad media de un mayor desempleo en un año aumentó 5,4 puntos hasta el 39,4% (el nivel más alto desde septiembre de 2023). Crédito y deuda: El acceso al crédito es más difícil y la probabilidad de no pagar una deuda está aumentando, especialmente entre los adultos más jóvenes y los que no tienen un título universitario. La probabilidad de no pagar un pago mínimo en los próximos tres meses aumentó 1,3 puntos hasta el 14,6% (el nivel más alto desde abril de 2020). Contexto político: Los aranceles bajo la administración Trump aumentan los temores de una mayor inflación y una desaceleración de la economía, lo que obliga a los funcionarios de la Fed a equilibrar los posibles recortes de tipos con el riesgo de una creciente inflación.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.