🚩 El informe de la asociación de pequeños negocios de EE. UU. es mucho más débil de lo esperado.

El optimismo de las pequeñas empresas estadounidenses se debilitó notablemente en marzo, lo que indica un deterioro en los fundamentos del ciclo económico. El principal factor de este descenso fue el marcado deterioro de la rentabilidad percibida y las expectativas sobre las condiciones futuras del mercado. Al mismo tiempo, la creciente incertidumbre y las presiones sobre los costes —en particular las relacionadas con la energía— influyen cada vez más en las decisiones de inversión y fijación de precios. El informe de la NFIB es especialmente relevante, ya que las pequeñas empresas incluidas en su muestra emplean a cerca del 40 % de la fuerza laboral estadounidense. Resumen de los datos de la NFIB correspondientes a marzo. Índice de Optimismo de la NFIB: bajó 3 puntos hasta 95,8 (por debajo del promedio histórico de 98), frente a los 97,9 esperados y los 98,8 anteriores.

Índice de Incertidumbre: aumentó hasta 92 (muy por encima del promedio histórico de 68).

Rentabilidad empresarial: el mayor deterioro registrado: el saldo cayó 11 puntos hasta el -25%.

Expectativas empresariales: tercer descenso consecutivo, hasta el 11% (el nivel más bajo desde octubre de 2024).

Mercado de trabajo: El índice de empleo descendió a 101,6 (aún por encima de los promedios históricos). Las presiones salariales se están aliviando (menos empresas están aumentando o planeando aumentos salariales).

Inversión y actividad: Planes de inversión: 16% de las empresas (el nivel más bajo desde 2009) Ventas: el saldo cayó al -5% (poniendo fin a una tendencia de mejora de cuatro meses) Inventarios: disminución de los planes de inversión (también -5%)

Costes y precios: Aumento del precio del petróleo → presión sobre los márgenes y repercusión de los costes Los precios reales están subiendo (25%), pero los aumentos previstos están disminuyendo → señal de debilitamiento de la demanda

Cadenas de suministro: El 62% de las empresas reportan interrupciones (aumento mensual) Las interrupciones son predominantemente moderadas y leves

Evaluación de las condiciones empresariales: Disminución de las calificaciones de "buenas", aumento de las de "aceptables" → deterioro de la calidad del crecimiento

Los datos de la NFIB indican que la economía está entrando en una fase de desaceleración económica. La disminución de la inversión y las expectativas apuntan a riesgos a la baja para el crecimiento en los próximos trimestres, en consonancia con el reciente descenso de las estimaciones del PIB estadounidense. El mercado laboral se mantiene relativamente estable por ahora, pero los indicadores principales ya se están deteriorando. Índice dólar. Velas diarias Fuente: xStation5

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