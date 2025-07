El IPC en España se acelera: ¿Vuelve la inflación?

Hoy hemos conocido el dato de IPC de España para el mes de junio. En principio, no se esperaban sorpresas dado que el de hoy era un dato de confirmación. Recordemos que el dato provisional sale justo antes de acabar el mes y normalmente suele acertar bastante. En esta ocasión, no obstante, la inflación ha estado por encima de lo esperado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Datos IPC en España de junio: Variación interanual: 2,3% frente al 2,2% esperado y el 2% del mes anterior.

Variación intermensual: 0,7% frente al 0,6% esperado y el 0,1% del mes anterior. Variación interanual IPC subyacente: 2,2% frente al 2,2% del mes anterior ¿Qué ha impulsado la inflación en España? Este repunte de la inflación todavía no es preocupante, aunque si sigue elevándose podría suponer un problema para un BCE que ve como el IPC del resto de países se contiene. En concreto, el transporte fue la partida que mayor impacto tuvo, ya que la tasa anual aumentó en 1,2 puntos porcentuales. Esto se achaca a un incremento de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales y recoge el incremento de los precios del petróleo que vimos por las tensiones en Oriente Medio. Por otro lado, la vivienda es otra de las partidas que sigue ejerciendo presión, con un aumento de cuatro décimas por los precios del gas. Los alimentos y bebidas alcohólicas también han impactado por los incrementos de los precios de la carne, el pescado y el marisco. Por su parte, el IPC ha variado entre las diferentes comunidades autónomas. La que mayor incremento de precios ha experimentado han sido Baleares y País Vasco, con una subida del IPC interanual del 2,8%. Por la parte baja vemos a Murcia, con una subida del 1,7%, la misma que la de Canarias. Aunque la inflación no esté en los niveles post-covid, sin duda sigue erosionando nuestro poder adquisitivo. Por ello, seguimos pensando que es fundamental rentabilizar nuestros ahorros a través de la inversión, ya sea a través de ETFs, acciones u otros instrumentos que puedes encontrar en nuestra plataforma. Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

