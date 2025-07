Tiempo de lectura: 7 minute(s)

Ahorrar dinero es una de las grandes preocupaciones de la población española, aunque no todos consiguen cumplir este objetivo. Así lo demuestra el III Estudio Retos y Tendencias en RRHH 2025 de Pluxee, que apunta a que un 26% de la población asalariada no consigue ahorrar nada a final de mes, mientras que solo un 12% logra ahorrar más de un 31%. Este estudio no es el único que refleja las dificultades que sufre la población española para reservar parte de su capital. Un informe elaborado por la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) en agosto de 2024 también incidía en esta problemática, reflejando que un 24,5% de la población nacional no consigue ahorrar a final de mes.

En este escenario, la población joven se posiciona como uno de los grupos más afectados por esta problemática, tal y como muestran los datos del Consejo de la Juventud de España del primer semestre de 2024, que apuntan a que un 41% de los jóvenes de nuestro país ahorra menos de 100 euros al mes, mientras que solo un 24,5% consigue ahorrar más de 300 euros mensuales. De media, además, este organismo señala que los jóvenes emancipados, una vez asumidos los costes de la vivienda y otros gastos relacionados, solo logran ahorrar 271,7 euros al mes.

Conseguir ahorrar a final de mes resulta clave no solo para poder disfrutar de cierta estabilidad financiera, sino también para lograr nuestros objetivos económicos, ya sea viajar, comprar una vivienda o, simplemente, prepararse de cara a la jubilación. Para ayudar a los jóvenes a ahorrar dinero, desde XTB hemos preparado nuestra Guía de Ahorro para Millennials, una solución interactiva con la que XTB refuerza su compromiso con la educación financiera. En este artículo, te explicamos cómo ahorrar dinero y cómo usar nuestra guía de ahorro para mejorar nuestros hábitos.

¿Por qué es importante ahorrar dinero?

Ahorrar es, básicamente, guardar una parte de nuestros ingresos para el futuro. Este proceso, que resulta vital para poder disfrutar de cierta estabilidad financiera, consiste, en esencia, en no gastar todo lo que ganamos, a fin de construir un colchón financiero que pueda ayudarnos a alcanzar nuestras metas económicas, invertir o hacer frente a imprevistos financieros que puedan poner en riesgo nuestras finanzas personales.

A la hora de ahorrar, se pueden fijar tres horizontes temporales en función de los objetivos que se persiguen: a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo.

Ahorro a corto plazo : es aquel que se establece con un plazo inferior a un año. Se utiliza para conseguir objetivos inmediatos.

: es aquel que se establece con un plazo inferior a un año. Se utiliza para conseguir objetivos inmediatos. Ahorro a medio plazo : es aquel que se lleva a cabo para un periodo de entre uno y cinco años. Se enfoca en objetivos que requieren una suma considerable de capital, como puede ser la adquisición de un vehículo o la realización de un viaje.

: es aquel que se lleva a cabo para un periodo de entre uno y cinco años. Se enfoca en objetivos que requieren una suma considerable de capital, como puede ser la adquisición de un vehículo o la realización de un viaje. Ahorro a largo plazo: es aquel que se lleva a cabo durante más de cinco años con el objetivo de construir un gran patrimonio que nos garantice estabilidad y seguridad financiera. El ahorro para la jubilación, por ejemplo, se enmarca en esta categoría.

Independientemente de los objetivos que nos marquemos, para poder ahorrar dinero es imprescindible tener una buena planificación y crear un presupuesto con el que podamos administrar correctamente nuestros gastos e ingresos. De este modo, poco a poco podremos ir formando un colchón financiero que nos permitirá hacer frente a gastos imprevistos y acercarnos a nuestras metas económicas.

¿Cuánto dinero debo ahorrar?

A la hora de ahorrar, no existe una cantidad de dinero fija que debamos reservar. A pesar de que organismos y expertos ofrecen ciertas recomendaciones de ahorro (por ejemplo, el Banco de España recomienda contar con un fondo de emergencia que cubra entre tres y seis meses de gastos fijos, mientras que los expertos financieros sugieren que la cantidad debe equivaler a seis meses de salario mensual), la realidad es que esta cantidad dependerá de las circunstancias personales de cada uno. Por ello, a la hora de definir cuánto podemos ahorrar mes a mes, debemos tener claros dos conceptos clave: los ingresos que percibimos y los gastos que tenemos.

En el caso de los ingresos, deberemos tener en cuenta que esta partida no solo incluye el salario que percibimos por nuestra actividad laboral, sino también lo que podamos recibir por nuestras inversiones. En el caso de los gastos, en cambio, deberemos hacer una clasificación entre dos categorías distintas: los gastos esenciales y los gastos discrecionales.

Gastos esenciales : son aquellos imprescindibles para cubrir nuestras necesidades básicas, como puede ser la luz, el gas o el alquiler de una vivienda. Por norma general, no se podrán reducir.

: son aquellos imprescindibles para cubrir nuestras necesidades básicas, como puede ser la luz, el gas o el alquiler de una vivienda. Por norma general, no se podrán reducir. Gastos discrecionales: son aquellos que están más ligados a nuestros deseos que a nuestras necesidades básicas, como puede ser una suscripción a un servicio, las salidas a restaurantes o a conciertos. Son los más difíciles de controlar, aunque, a la hora de ahorrar, son los que deben reducirse.

De cara a elaborar nuestro presupuesto y definir cuánto dinero podemos ahorrar, lo primero que deberemos hacer será definir qué porcentaje de nuestro capital necesitamos para cubrir nuestros gastos básicos. Una vez hayamos establecido este importe, podremos ajustar las partidas que destinamos a los gastos discrecionales, buscando disminuirlos en la medida de los posible.

¿Cómo ahorrar dinero?

A la hora de ahorrar dinero, podemos recurrir a una amplia variedad de métodos de ahorro que pueden facilitarnos este proceso. Algunos de los más destacados son:

Regla 50-30-20 : esta regla consiste en repartir los ingresos de la siguiente forma: un 50% para cubrir los gastos esenciales, un 30% para ocio y gastos discrecionales y un 20% para el ahorro.

: esta regla consiste en repartir los ingresos de la siguiente forma: un 50% para cubrir los gastos esenciales, un 30% para ocio y gastos discrecionales y un 20% para el ahorro. Método Kakebo : se trata de un sistema japonés que se basa en anotar cada gasto e ingreso en un cuaderno, a fin de tener consciencia de lo que se ahorra.

: se trata de un sistema japonés que se basa en anotar cada gasto e ingreso en un cuaderno, a fin de tener consciencia de lo que se ahorra. Método de los sobres : se basa en dividir el dinero en sobres etiquetados para diferentes categorías de gasto, a fin de mantener un control y evitar gastos excesivos.

: se basa en dividir el dinero en sobres etiquetados para diferentes categorías de gasto, a fin de mantener un control y evitar gastos excesivos. Reto de las 52 semanas : consiste en ahorrar una cantidad de dinero que va aumentando cada semana durante un año. En concreto, se empieza ahorrando un 1 y cada semana se añade otro euro.

: consiste en ahorrar una cantidad de dinero que va aumentando cada semana durante un año. En concreto, se empieza ahorrando un 1 y cada semana se añade otro euro. Método Harv Eker: se basa en dividir los ingresos en porcentajes específicos para distintas áreas. Esta división se realiza de la siguiente manera: 55% para necesidades básicas, 10% para formación, 10% para inversiones, 10% para ocio, 10% para ahorro y 5% para donaciones.

Seguir algunos de estos métodos, unido a la construcción de un buen presupuesto personal, nos ayudará a ahorrar dinero y alcanzar nuestras metas.

¿Cómo ahorrar dinero con la Guía de Ahorro para Millennials?

Una falta de educación financiera, un aumento generalizado del coste de vida, unos costes de vivienda cada vez más elevados y unos salarios más reducidos son algunos motivos que pueden dificultar que podamos ahorrar mes a mes para alcanzar nuestros objetivos. Para ayudar a la población a mejorar sus hábitos de ahorro, en XTB hemos preparado una Guía de Ahorro para Millennials, una propuesta interactiva en la que nuestros usuarios podrán encontrar desde consejos para aumentar sus ahorros mes a mes hasta nuevas fórmulas de ahorro más rentables que las tradicionales cuentas corrientes.

Esta guía, que se enmarca dentro de los objetivos de XTB por impulsar la educación financiera de sus usuarios, se puede encontrar en nuestra página web de forma completamente gratuita, en la sección de Formación, y está formada por dos módulos bien diferenciados.

En la primera sección, nuestros usuarios podrán encontrar trucos para ahorrar en cuatro partidas de gasto básicas: las suscripciones a servicios en streaming, los servicios de comida a domicilio, el gimnasio y las actividades de ocio nocturno. Para encontrar los consejos para ahorrar dinero que ofrecemos desde XTB, tan solo hay que clicar en el apartado que se desea explorar y completar los pasos especificados.

Una vez finalizado este proceso inicial, la Guía les mostrará cómo, con un pequeño ajuste, podrían reducir el gasto que estas partidas causan en su ahorro mensual, así como información sobre el coste medio que estas actividades pueden tener en sus carteras.

En la segunda sección de la Guía de Ahorro para Millennials, los usuarios podrán calcular cuánto tiempo les podría llevar alcanzar su objetivo económico, ya sea adquirir una vivienda, comprar un coche, organizar un viaje o, sencillamente, ahorrar para el futuro.

Para conocer este dato, tan solo tendrán que introducir el importe que necesitan para alcanzar su meta y el dinero estimado que creen que podrían ahorrar al mes.

Una vez completado, obtendrán información sobre el tiempo que les llevaría alcanzar su meta de dos formas distintas: por un lado, guardando el dinero en el banco; por otro, gestionándolo de forma activa.

De este modo, los usuarios podrán valorar qué opción de ahorro les sería más beneficiosa de cara a alcanzar sus objetivos financieros.

