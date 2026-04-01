El ISM muestra que la expansión continúa, pero las presiones inflacionarias se disparan

El índice principal se situó en 52,7 (vs. 52,5 esperado y 52,4 previo), marcando el tercer mes consecutivo de expansión, pero los detalles internos del informe están enfriando el entusiasmo del mercado.

Choque inflacionario (Prices Paid: 78,3 vs. 73,0)

Este es el punto clave del informe. Los costes de los insumos están aumentando al ritmo más rápido desde mediados de 2022. Una presión de precios tan intensa (materias primas, aranceles) es una señal de alarma para la Fed, retrasando aún más el calendario de posibles recortes de tipos, aunque el mercado solo descuenta una probabilidad del 20–30% de una subida de tipos este año.

Recuperación sostenida (PMI principal: 52,7)

La manufactura ha dejado atrás definitivamente la desaceleración de 2025. La resiliencia de la economía estadounidense da a la Fed más margen para mantener su política monetaria restrictiva.

Pérdida de impulso en la demanda (New Orders: 53,5)

Aunque los pedidos siguen creciendo, el ritmo se ha desacelerado respecto a febrero (55,8). Esto sugiere que la ola inicial de optimismo de Año Nuevo y de reposición de inventarios empieza a desvanecerse.

Débil demanda laboral (Employment: 48,7)

A pesar del aumento de la producción, el sector sigue en territorio contractivo en términos de contratación (lectura por debajo de 50). Las empresas podrían estar recurriendo a la automatización o recortando costes laborales para compensar el aumento de los precios de los materiales.

Un informe hawkish

Especialmente desde la perspectiva inflacionaria. La combinación de crecimiento sólido y un fuerte repunte de los costes de insumos debería apoyar al dólar estadounidense y a los rendimientos de los bonos, mientras presiona a la baja las valoraciones tecnológicas. El escenario de “tipos altos durante más tiempo” se vuelve aún más plausible.

EUR/USD reacciona al optimismo geopolítico

El EUR/USD sube por encima de 1,16, rompiendo la línea de tendencia bajista, impulsado por la esperanza de que el conflicto en Oriente Medio pueda terminar pronto. La reducción del riesgo es negativa para el dólar estadounidense, lo que favorece al euro.

Gráfico EUR/USD