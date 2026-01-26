Ryanair, la aerolínea low cost por excelencia, ha presentado unos resultados del tercer trimestre de 2025 que se ajustan prácticamente a las previsiones de los analistas. El principal titular ha sido un ligero aumento del outlook para el cierre fiscal de 2025, aunque este ha sido calificado como conservador por parte del mercado. Como consecuencia, las acciones de Ryanair actualmente caen un 2%, acumulando un retroceso cercano al 5% en lo que va de año.

¿Cómo llega Ryanair al tercer trimestre?

Ryanair suele ser la primera gran aerolínea europea en publicar resultados, marcando el tono para el resto de compañías del sector. El pasado año, la industria del turismo experimentó un gran crecimiento y recuperación post-covid que impulsó a la mayoría de aerolíneas. En este escenario las acciones de Ryanair lograron revalorizarse más de un 50%.

A pesar de contar con catalizadores positivos, como un crecimiento estimado del 4% en pasajeros para 2026 o un precio del combustible más bajo por exceso de oferta, el sector no ha comenzado 2025 con buen pie, lo que se ve reflejado en el rendimiento de sus principales valores:

EasyJet: -7,5%

IAG: -1%

Lufthansa: +2,32% (única en positivo)

Este comportamiento mixto plantea dudas sobre si las aerolíneas representan una oportunidad atractiva o si el mercado seguirá penalizando al sector en el corto plazo.

El mercado castiga los resultados de Ryanair

Los resultados presentados por Ryanair han sido conservadores y sin grandes sorpresas, lo que explica la reacción negativa del mercado. Las principales cifras han sido:

Ingresos: 3.210 millones € vs 3.180 millones € estimados

Beneficio después de impuestos: 85 millones € vs 90,2 millones € estimados

Clientes: 47,5 millones vs 47,08 millones estimados

El punto más débil ha sido el beneficio neto, que ha caído hasta 115 millones euros, una reducción significativa frente a los 149 millones euros del mismo trimestre del año anterior. Esta caída se explica en parte por mayores costes operativos y por la normalización de la demanda tras un 2024 excepcional.

Se tratan, en esencia, de unos resultados en línea con lo esperado, pero sin catalizadores claros y con un tono prudente que ha llevado a los analistas a mantener una visión moderada.

Aun así, si la demanda continúa creciendo, los precios del combustible se mantienen bajos y las tensiones geopolíticas se reducen, el sector podría mostrar un mejor comportamiento en la segunda mitad del año.

Polémica entre Elon Musk y el CEO de Ryanair

En este escenario, cabe destacar la reciente polémica corporativa entre Elon Musk y el CEO de Ryanair, Michael O’Leary. El directivo irlandés rechazó instalar Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, en la flota de Ryanair, argumentando que supondría un sobrecoste tanto de adquisición como de combustible debido al mayor peso del equipo a bordo. Según O’Leary, este impacto adicional podría elevar los costes en torno a 250 millones de dólares anuales.

