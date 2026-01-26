- Los resultados del tercer trimestre de 2025 de Ryanair se muestran en línea con las previsiones.
- Outlook conservador para el cierre fiscal de 2025.
- Las acciones de Ryanair acumulan una bajada del 5% en el año.
- Precios del combustible y crecimiento del turismo podrían actuar como catalizadores.
- Los resultados del tercer trimestre de 2025 de Ryanair se muestran en línea con las previsiones.
- Outlook conservador para el cierre fiscal de 2025.
- Las acciones de Ryanair acumulan una bajada del 5% en el año.
- Precios del combustible y crecimiento del turismo podrían actuar como catalizadores.
Ryanair, la aerolínea low cost por excelencia, ha presentado unos resultados del tercer trimestre de 2025 que se ajustan prácticamente a las previsiones de los analistas. El principal titular ha sido un ligero aumento del outlook para el cierre fiscal de 2025, aunque este ha sido calificado como conservador por parte del mercado. Como consecuencia, las acciones de Ryanair actualmente caen un 2%, acumulando un retroceso cercano al 5% en lo que va de año.
¿Cómo llega Ryanair al tercer trimestre?
Ryanair suele ser la primera gran aerolínea europea en publicar resultados, marcando el tono para el resto de compañías del sector. El pasado año, la industria del turismo experimentó un gran crecimiento y recuperación post-covid que impulsó a la mayoría de aerolíneas. En este escenario las acciones de Ryanair lograron revalorizarse más de un 50%.
A pesar de contar con catalizadores positivos, como un crecimiento estimado del 4% en pasajeros para 2026 o un precio del combustible más bajo por exceso de oferta, el sector no ha comenzado 2025 con buen pie, lo que se ve reflejado en el rendimiento de sus principales valores:
- EasyJet: -7,5%
- IAG: -1%
- Lufthansa: +2,32% (única en positivo)
Este comportamiento mixto plantea dudas sobre si las aerolíneas representan una oportunidad atractiva o si el mercado seguirá penalizando al sector en el corto plazo.
El mercado castiga los resultados de Ryanair
Los resultados presentados por Ryanair han sido conservadores y sin grandes sorpresas, lo que explica la reacción negativa del mercado. Las principales cifras han sido:
- Ingresos: 3.210 millones € vs 3.180 millones € estimados
- Beneficio después de impuestos: 85 millones € vs 90,2 millones € estimados
- Clientes: 47,5 millones vs 47,08 millones estimados
El punto más débil ha sido el beneficio neto, que ha caído hasta 115 millones euros, una reducción significativa frente a los 149 millones euros del mismo trimestre del año anterior. Esta caída se explica en parte por mayores costes operativos y por la normalización de la demanda tras un 2024 excepcional.
Se tratan, en esencia, de unos resultados en línea con lo esperado, pero sin catalizadores claros y con un tono prudente que ha llevado a los analistas a mantener una visión moderada.
Aun así, si la demanda continúa creciendo, los precios del combustible se mantienen bajos y las tensiones geopolíticas se reducen, el sector podría mostrar un mejor comportamiento en la segunda mitad del año.
Polémica entre Elon Musk y el CEO de Ryanair
En este escenario, cabe destacar la reciente polémica corporativa entre Elon Musk y el CEO de Ryanair, Michael O’Leary. El directivo irlandés rechazó instalar Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, en la flota de Ryanair, argumentando que supondría un sobrecoste tanto de adquisición como de combustible debido al mayor peso del equipo a bordo. Según O’Leary, este impacto adicional podría elevar los costes en torno a 250 millones de dólares anuales.
Cómo comprar acciones de Ryanair en XTB
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden encontrar acciones de Ryanair (RYA.UK), así como de otras aerolíneas europeas como Lufthansa (LHA.DE), EasyJet (EZJ.UK) e IAG (IAG.ES).
Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en nuestra plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta.
🔴 EN DIRECTO: Nueva reunión de la FED
Máximo histórico y expectativas ante la Fed
¿Qué podemos esperar de los resultados del cuarto trimestre de 2025 de Meta? Publicidad, IA y el precio de un crecimiento agresivo.
Las acciones de BBVA a la baja tras la última valoración
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.