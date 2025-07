Las acciones de Ryanair despegan tras presentar resultados

Las acciones de Ryanair se disparan tras su última presentación de resultados. La aerolínea más grande de Europa, que ha presentado hoy sus datos correspondientes a su primer trimestre fiscal, que engloba los meses de abril a junio, ha presentado unas cifras que han batido las expectativas del mercado al mostrar un claro aumento de sus beneficios, que se han duplicado gracias al aumento de los precios de los billetes. El mercado está premiando esta presentación y, en estos momentos, la aerolínea se está disparando en Bolsa. Ryanair bate las expectativas del mercado En concreto, en su presentación de resultados Ryanair ha anunciado unos beneficios después de impuestos de 820 millones de euros en el trimestre de abril a junio, una cifra que representa más del doble de los 360 millones de euros registrados en el mismo período del año pasado y que ha superado las estimaciones de los analistas de Bloomberg, que apuntaban a unos beneficios de unos 687,6 millones de euros. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Esta métrica no es la única que ha mostrado un claro avance en este primer periodo fiscal, donde la aerolínea también ha visto cómo sus ingresos se disparan un 20% en comparación con el mismo periodo de 2024, hasta alcanzar los 4.340 millones de euros. El número de pasajeros, a su vez, también registró un aumento del 4%, hasta los 57,9 millones. Estos resultados, según han afirmado desde la propia compañía, se han visto impactados por la Semana Santa, periodo que marca la primera gran escapada del año y que en este 2025 cayó en el trimestre de abril a junio, y por el repunte de las tarifas, que entre abril y junio se dispararon un 21%, hasta los 51 euros. Las acciones de Ryanair se disparan Para el trimestre de julio a septiembre, Ryanair ha mejorado sus expectativas, lo que muestra que la demanda de viajes en Europa sigue siendo sólida a pesar de la incertidumbre económica mundial. Aun así, la compañía ha afirmado que el crecimiento de tráfico, que estiman que crecerá un 3%, se verá limitado por los retrasos en las entregas de aviones 737 MAX por parte de la estadounidense Boeing, compañía que en lo que llevamos de año ha sufrido grandes problemas, incluida la explosión de una puerta en un avión 737 MAX 9 en enero del año pasado. En este sentido, desde la aerolínea han afirmado que confían en que los 29 aviones pendientes de su pedido de 210 aviones 737 Max 8 se entregarán mucho antes del verano del próximo año. Ryanair ha declarado que la demanda de viajes es alta en toda su red durante el período estival, y que esta se está viendo impulsada por las limitaciones de capacidad de otras aerolíneas. De cara a 2034, la aerolínea pretende incorporar 300 Boeing Max 10 y transportar 300 millones de pasajeros anuales. Tras su presentación de resultados, las acciones de Ryanair se han disparado un 6%, lo que supone su mayor alza en casi un mes. Antes de las presentar las cifras, no obstante, las acciones de Ryanair ya acumulaban una subida del 21% en lo que llevamos de año, una cifra que contrasta con el comportamiento que están mostrando en Bolsa sus rivales de bajo coste, EasyJet y Wizz Air, que en lo que llevamos de año han caído un 11% y un 27%, respectivamente. En el caso de España, IAG acumula una subida del 20,8% desde principios de año, gracias a unos grandes resultados, la caída en el precio del petróleo y el crecimiento de la demanda.

