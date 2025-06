El Ministerio de Sanidad investigará a Novo Nordisk

Las acciones de Novo Nordisk (NOVOB.DK) retroceden tras el anuncio del Ministerio de Salud de España sobre la realización de una investigación contra la farmacéutica por una posible infracción de las leyes de publicidad. Polémica sobre la publicidad de Novo Nordisk Novo Nordisk ha desplegado su campaña publicitaria en marquesinas de 13 ciudades españolas y en redes sociales con el fin de generar conocimiento social y evolucionar la conversación de una manera valiente y sin filtros. No obstante, el Ministerio de Salud español pone en duda las intenciones de la compañía y ha iniciado un proceso de investigación sobre la campaña publicitaria. El Ministerio de Sanidad ha requerido información a la farmacéutica al considerar que su iniciativa podría incurrir en una infracción de la normativa publicitaria sobre medicamentos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El organismo público teme que el fin último de la campaña de Novo Nordisk sea la comercialización de su ya conocido medicamento Ozempic, que ha causado tanto revuelo este año. La que se anunció como la solución para la diabetes, se ha convertido en un método de adelgazamiento entre los usuarios. Ahora, Novo Nordisk se enfrenta a las críticas por la supuesta estigmatización de la obesidad, una enfermedad que afecta a más del 18% de la población española. Las acciones de Novo Nordisk retroceden un 3,9% en la sesión de hoy y un 32% en lo que va de año.



