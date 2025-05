Acuerdo entre Novo Nordisk y Hims & Hers 💉

Novo Nordisk (NOVOB.DK) ha anunciado una alianza con Hims & Hers (HIMS.US), una plataforma de telemedicina que ofrece, entre otros servicios, la venta de medicamentos. Esta alianza permitir谩 a Hims & Hers vender Wegovy, el medicamento para bajar de peso de Novo Nordisk. Hims & Hers podr谩 vender Wegovy, de Novo Nordisk Este anuncio es especialmente significativo, ya que Hims & Hers hab铆a vendido previamente una versi贸n formulada m谩s econ贸mica de Wegovy, de Novo Nordisk, y Zepbound, de Eli Lilly, durante el per铆odo en que la FDA declar贸 la escasez de estos medicamentos. Una vez que los fabricantes resolvieron sus problemas de suministro, la venta de versiones formuladas se volvi贸 ilegal, lo que puso en grave peligro el rendimiento de las ventas de Hims & Hers, que vio c贸mo sus acciones se desplomaban un 60% desde sus m谩ximos de febrero. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Con esta nueva alianza con Novo Nordisk, sin embargo, la compa帽铆a podr谩 dar respuesta a la fuerte demanda de tratamientos contra la obesidad por parte de los clientes. Tras conocerse el acuerdo,聽las acciones de Hims & Hers est谩n subiendo un 30% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Precio de la acci贸n de Hims & Hers 聽 Fuente: xStation Precio de la acci贸n de Novo Nordisk Para Novo Nordisk, la colaboraci贸n abre nuevos canales de distribuci贸n para sus medicamentos contra la obesidad en un segmento clave del mercado, un 谩rea que constituye su principal fuente de ingresos. Tras la noticia, las acciones de Novo Nordisk est谩n subiendo un 3%. Las acciones de Novo Nordisk han mantenido una fuerte tendencia a la baja desde mediados de 2024, y el ritmo se ha acelerado desde principios de 2025. La compa帽铆a ha perdido alrededor del 60% de su valor desde los m谩ximos de julio. Fuente: xStation

