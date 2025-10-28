Los resultados de UnitedHealth apuntan a una recuperación

UnitedHealth Group sorprende al mercado tras su presentación de resultados, que ha batido las expectativas del consenso. A pesar de la presión de los costes y los cambios regulatorios, la compañía ha logrado mantener un crecimiento estable y una alta rentabilidad y ha podido confirmar su liderazgo en el sector de seguros de salud y servicios médicos. Tras la presentación, las acciones del grupo han registrado una ligera subida en las operaciones previas a la apertura del mercado.

¿Cómo han sido los resultados de UnitedHealth?

En el tercer trimestre de 2025, UnitedHealth generó ingresos de 113.200 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 12%. El segmento UnitedHealthcare registró ingresos de 87.100 millones de dólares, un 16% más interanual. El crecimiento se debió principalmente a los programas Medicare & Retirement y Community & State, que aumentaron la membresía y fortalecieron la posición de la compañía en el mercado.

El segmento Optum también experimentó un sólido crecimiento, con ingresos que aumentaron un 8% hasta los 69.200 millones de dólares. Optum Rx, responsable de la gestión de beneficios farmacéuticos, tuvo un desempeño particularmente positivo, aumentando sus ingresos un 16% hasta los 39.700 millones de dólares gracias a la creciente demanda de recetas y a los servicios de salud integrados. Optum Health mantuvo ingresos estables en 25.900 millones de dólares, lo que demuestra la resiliencia del modelo operativo de la compañía en un mercado volátil.

El beneficio por acción (BPA) se situó en 2,59 dólares, mientras que el BPA ajustado alcanzó los 2,92 dólares, superando el consenso de los analistas de 2,79 dólares. El índice de siniestralidad médica (MLR) se mantuvo en el 89,9% y el margen neto fue del 2,1%. El flujo de caja operativo alcanzó los 5.900 millones de dólares, más del doble de los ingresos netos.

UnitedHealth ha elevado su previsión de beneficios por acción ajustadas para todo el año 2025 a 16,25$ como base, frente al pronóstico previo de 16 dólares.

Segmento Medicare de UnitedHealth

El segmento Medicare Advantage sigue siendo un motor clave del crecimiento de UnitedHealth. En el tercer trimestre, la membresía en estos planes aumentó, impulsando significativamente los ingresos de UnitedHealthcare. La creciente popularidad de los planes Medicare Advantage se debe a sus ventajas sobre el Medicare tradicional, como una mejor coordinación de la atención, una cobertura de servicios más amplia y condiciones financieras más favorables.

La compañía continúa invirtiendo en mejoras en la calidad del servicio y la digitalización de procesos, lo que permite controlar los costes y mantener márgenes estables. Las altas calificaciones de calidad de los planes, conocidas como Calificaciones por Estrellas, refuerzan aún más la competitividad y la posición de mercado de UnitedHealthcare.

Los resultados de UnitedHealth del tercer trimestre de 2025 confirman la resiliencia y la eficacia del modelo de negocio del grupo. La compañía es capaz de generar beneficios incluso en un entorno de mercado complejo. La creciente contribución del segmento Optum, la estabilidad de UnitedHealthcare y el impulso positivo de Medicare Advantage sientan las bases para un mayor crecimiento y la recuperación del precio de las acciones en los próximos meses.

Cotización de las acciones de UnitedHealth

El aumento de la previsión de beneficios por acción (BPA) ha generado una reacción positiva del mercado, con las acciones de UnitedHealth subiendo un 1% en la apertura.

A pesar de esta mejora a corto plazo, el rendimiento acumulado en lo que va de año sigue siendo significativamente inferior al del mercado en general. Desde principios de 2025, las acciones de UNH han caído aproximadamente un 30%, mientras que el S&P 500 ha subido más del 15%. Esta caída refleja la preocupación por el aumento de los costes médicos, la incertidumbre regulatoria y los cambios en el programa Medicare.

Sin embargo, los fundamentos de la compañía están comenzando a estabilizarse y mejorar. El crecimiento constante de UnitedHealthcare y Optum, el control de costes y la creciente demanda de planes Medicare Advantage sugieren una recuperación operativa. Los analistas enfatizan que la alta calidad de la base de clientes, la eficiencia de Optum y un sólido balance general podrían impulsar una recuperación gradual del precio de las acciones en los próximos trimestres.