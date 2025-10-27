Las acciones de Qualcomm se disparan tras la presentación de las nuevas soluciones con las que pretende competir con Nvidia. La compañía ha dado a conocer una nueva generación de chips de inteligencia artificial diseñados para competir directamente con el gigante de la IA en múltiples segmentos, especialmente en centros de datos y PCs, además del sector móvil. Con este lanzamiento, la compañía marca el inicio de una renovada batalla tecnológica en la inteligencia artificial avanzada.

Chips para móviles y ordenadores

En concreto, Qualcomm ha lanzado los procesadores Snapdragon X2 Elite y X2 Elite Extreme, fabricados en 3 nanómetros e integrando una arquitectura de 18 núcleos y capacidades de IA que alcanzan hasta 80 TOPS (billones de operaciones por segundo). Estos chips están diseñados para optimizar el rendimiento de IA, compitiendo con los líderes de mercado como Nvidia, Intel y AMD, y pueden integrarse con el ecosistema de hardware y software de Nvidia para entrenamiento de modelos de IA avanzados.

Qualcomm colabora con empresas de IA como Humain y planea expandir su presencia en centros de datos de diferentes regiones, ofreciendo soluciones de inferencia de IA híbridas y escalables.

Con respecto al segmento móvil, Qualcomm presentó el Snapdragon 8 Elite Gen 5, una plataforma fabricada en 3 nm y diseñada específicamente para ejecutar modelos de IA complejos en dispositivos Android, buscando transformar la experiencia del usuario y adelantarse a sus competidores tecnológicos. Los avances de Qualcomm superan a Nvidia en eficiencia energética en algunas funciones, logrando mejores ratios de rendimiento por vatio en ciertas pruebas de IA.

Las acciones de Qualcomm firman su mayor subida del año

El enfoque de Qualcomm en eficiencia energética y la capacidad de escalar la potencia de IA busca posicionar sus chips como alternativas directas tanto para el mercado de consumo como empresarial, en un contexto de creciente demanda de inferencia y entrenamiento de IA en hardware especializado. A pesar de que Nvidia mantiene una posición dominante en computación de IA, la agresiva estrategia y los lanzamientos de Qualcomm anticipan una competencia más rápida e innovadora, especialmente en el sector de PCs, portátiles y servidores, además de dispositivos móviles.

Tras la noticia, las acciones de Qualcomm se han disparado un 15% en lo que supone la mayor subida del año para la compañía. En el conjunto del 2025, además, las acciones de Qualcomm se han revlorizado un 22%.

Fuente : Plataforma de XTB

