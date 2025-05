El Nasdaq 100 abre la sesión con alta volatilidad

Los mercados en Wall Street abrieron con alta volatilidad, con los principales índices cayendo alrededor de un 0,6% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Los futuros del S&P 500 cayeron alrededor de un 0,6%, los futuros del Dow cayeron alrededor de 263 puntos (aproximadamente un 0,7%) y el Nasdaq 100 disminuyendo alrededor de un 0,6%. Esto siguió con un fuerte repunte en la apertura que poco a poco se va suavizando. Una vez más, estamos viendo caídas significativas en las acciones de UnitedHealth Group, y TJX y Target también están perdiendo terreno. Por otro lado, las acciones de Alphabet y SMCI están repuntando. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad actual observada en Wall Street. Fuente: xStation Noticias de empresas Deutsche Bank reanudó la cobertura de Intel (INTC.US) con una calificación de “mantener” y un precio objetivo de 23 dólares. Las acciones de la compañía están actualmente bajando un 0,60%. Target Corp (TGT.US) ha publicado sus resultados trimestrales. Las acciones de la compañía cayeron hoy un 6,5% debido a unas previsiones anuales muy débiles. Ventas netas en el primer trimestre: 23.850 millones de dólares (frente a los 24.270 millones de dólares previstos)

EPS ajustado en el primer trimestre: $1,30 (frente a los $1,61 esperados)

Ventas comparables en el primer trimestre: -3,8% (frente al -1,08% previsto) Pronóstico para 2025: Ventas: Se espera que disminuyan en un dígito bajo (frente al +0,27% esperado)

EPS ajustado: $7,00–9,00 (frente a los $8,40 esperados)

TJX (TJX.US) también publicó su informe del primer trimestre del año fiscal 2026. Resultados seleccionados a continuación:

Ventas netas $13.11 mil millones (estimadas $13.01 mil millones)

Ventas comparables +3% (estimado +3%) Se esperan ventas comparables para el segundo trimestre de entre un +2% y un +3% (estimado: +2,92%)

Se esperan ventas comparables para todo el año de entre un +2% y un +3% (estimado +2,96%)

Se esperan ganancias por acción (EPS) para todo el año entre $4,34 y $4,43 (estimadas en $4,49) Las acciones de Take Two Interactive (TTWO.US) también cayeron casi un 3,5% hoy debido al anuncio de la compañía de una oferta de acciones ordinarias por valor de 1.000 millones de dólares. Las acciones de UnitedHealth Group (UNH.US) experimentaron una volatilidad y pérdidas significativas hoy, cayendo más del 8% al comienzo de las operaciones antes de recuperarse parcialmente a una caída del 3%. El principal catalizador fue un informe de The Guardian que afirmaba que UnitedHealth pagaba en secreto bonificaciones a hogares de ancianos para reducir las hospitalizaciones de residentes enfermos. Esta práctica, destinada a reducir costos, supuestamente le ahorró millones a la compañía, pero generó preocupaciones sobre la seguridad de los pacientes. Cotización del Nasdaq 100 El índice Nasdaq 100 cotiza hoy aproximadamente un 0,5% por debajo del cierre de ayer. El índice continúa manteniendo una tendencia alcista dinámica, como lo muestran las medias móviles exponenciales (EMA de 50, 100 y 200 días). Desde una perspectiva técnica, la zona de soporte clave sigue siendo el nivel redondo de 21.000 puntos, mientras que la resistencia es el máximo histórico cerca de 22.300 puntos. La resistencia más cercana es el máximo local alrededor de 21.500 puntos. Fuente: xStation 5 ¿Cómo invertir en el Nasdaq 100? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.