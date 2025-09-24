El Nasdaq 100 abre la sesión del miércoles con tonos mixtos

El Nasdaq 100 abre el miércoles con tono mixto, aunque mantiene su impulso ligado al interés en inteligencia artificial. Destacan los resultados de Micron, que superaron expectativas y los anuncios de Alibaba que aportan soporte al sector tecnológico.
Acciones destacadas del Nasdaq 100
Dentro del Nasdaq 100, el sesgo positivo está liderado por Intel, que avanza un +3,8%, seguida por Microchip (+1,7%), Paypal (+1,2%), Airbnb (+1%), Palantir (+0,9%) y Lululemon (+0,6%). En contraste, la presión vendedora se concentra en Adobe (-3%), Micron (-1,8%), ASML (-1,5%), Broadcom (-1,3%), mientras que las caídas son más moderadas en Netflix (-0,4%) y Booking (-0,2%).
Respecto al grupo de las Siete Magníficas, el inicio de la jornada muestra un desempeño mixto. Alphabet (-0,8%) y Apple (-0,7%) se ubicaron en terreno negativo, Microsoft se muestra sin variaciones, mientras que Meta (+0,3%), Nvidia (+0,3%) y Amazon (+0,9%) logran avances moderados. Destacó Tesla, con una subida de +2%, convirtiéndose en el valor más alcista del grupo.
Sentimiento del Nasdaq 100
El Nasdaq 100 no muestra grandes movimientos y se deberá prestar atención a las publicaciones de los datos macroeconómicos de Estados Unidos para poder anticipar los próximos movimientos de la Fed.
Noticias del Nasdaq 100
Las acciones de Micron (MU.US) retroceden un 2% a pesar de haber presentado unos resultados trimestrales que han batido las expectativas del consenso.
Las acciones de Alibaba (BABA.US) avanzan un 7% tras el anuncio de la inversión millonaria en inteligencia artificial.
¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
