El Nasdaq 100 abre la sesión del miércoles con tonos mixtos

El Nasdaq 100 abre el miércoles con tono mixto, aunque mantiene su impulso ligado al interés en inteligencia artificial. Destacan los resultados de Micron, que superaron expectativas y los anuncios de Alibaba que aportan soporte al sector tecnológico.

Acciones destacadas del Nasdaq 100

Dentro del Nasdaq 100, el sesgo positivo está liderado por Intel, que avanza un +3,8%, seguida por Microchip (+1,7%), Paypal (+1,2%), Airbnb (+1%), Palantir (+0,9%) y Lululemon (+0,6%). En contraste, la presión vendedora se concentra en Adobe (-3%), Micron (-1,8%), ASML (-1,5%), Broadcom (-1,3%), mientras que las caídas son más moderadas en Netflix (-0,4%) y Booking (-0,2%).

Respecto al grupo de las Siete Magníficas, el inicio de la jornada muestra un desempeño mixto. Alphabet (-0,8%) y Apple (-0,7%) se ubicaron en terreno negativo, Microsoft se muestra sin variaciones, mientras que Meta (+0,3%), Nvidia (+0,3%) y Amazon (+0,9%) logran avances moderados. Destacó Tesla, con una subida de +2%, convirtiéndose en el valor más alcista del grupo.

Sentimiento del Nasdaq 100

El Nasdaq 100 no muestra grandes movimientos y se deberá prestar atención a las publicaciones de los datos macroeconómicos de Estados Unidos para poder anticipar los próximos movimientos de la Fed.

Noticias del Nasdaq 100

Las acciones de Micron (MU.US) retroceden un 2% a pesar de haber presentado unos resultados trimestrales que han batido las expectativas del consenso.

Las acciones de Alibaba (BABA.US) avanzan un 7% tras el anuncio de la inversión millonaria en inteligencia artificial.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

