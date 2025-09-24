¿Por qué suben las acciones de Alibaba?

La inteligencia artificial continúa consolidándose como el motor clave de los mercados internacionales y, en esta ocasión, ha dado un fuerte impulso a las acciones de Alibaba. Las acciones del gigante tecnológico avanzan este miércoles un 9% en la Bolsa de Hong Kong, después de que su consejero delegado anunciara un ambicioso plan de inversión en IA que ha superado las expectativas del mercado.
Inversión millonaria en Inteligencia Artificial
El programa contempla una inversión inicial de 380.000 millones de yuanes (unos 45.380 millones de euros), con el objetivo de movilizar hasta 4 billones de dólares en los próximos cinco años. La estrategia se centra en la expansión global de su infraestructura tecnológica, con la apertura de nuevos centros de datos en mercados clave como Brasil, Francia y Países Bajos. Con ello, Alibaba refuerza su reorganización empresarial en torno a la inteligencia artificial.
Sin embargo, el anuncio se enmarca en un escenario geopolítico complejo. La rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China se intensifica, especialmente tras la decisión de Pekín de prohibir la compra de chips de Nvidia, medida que refleja su intención de reducir la dependencia de proveedores estadounidenses y acelerar el desarrollo de una industria nacional de semiconductores. En este contexto, Alibaba refuerza su apuesta por el diseño propio de chips a través de su filial T-Head, que ya cuenta con clientes estratégicos como China Unicom, el segundo operador de telefonía móvil más grande del país.
Las acciones de Alibaba avanzan un 114% en el acumulado del año en la bolsa de Hong Kong y un 92% en la bolsa americana.Fuente: Plataforma de XTB
