El Nasdaq 100 abre plano a la espera de Nvidia

El Nasdaq 100 ha abierto plano en la jornada de hoy, como era de esperar. Los resultados de Nvidia se presentarán esta noche al cierre del mercado americano, por lo que los inversores están tomándose con calma la sesión de hoy. Aunque el pronóstico para los resultados no es malo, siempre solemos ver cautela antes de las cifras oficiales.

El Nasdaq 100 no arranca

El índice cae ligeramente y le faltan referentes para impulsarse. Por la parte alta apenas vemos acciones como Datadog o Atlassian con subidas de más de un 2%, aunque en la parte baja tampoco hay grandes nombres. Algunas a destacar son PDD holdings o Monster.

Por la parte de las 7 Magníficas, precisamente Nvidia es la que peor comportamiento está teniendo, con caídas de alrededor del 1%. Meta también se deja casi un 0,8% y lo cierto es que es una de las que más relación tiene con Nvidia por sus grandes inversiones en IA.

Hay que destacar que el Nasdaq 100 está teniendo más dificultades que el S&P 500 en este comienzo de sesión, pero sin duda mañana después de los resultados es cuando podremos ver la reacción de todo el mercado a las cifras de Nvidia.

El Nasdaq 100 sube un 11% en el año, pero los inversores europeos están sufriendo el deterioro del dólar en la rentabilidad de su cartera.

Gráfico diario del Nasdaq 100 Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

