El Nasdaq 100 avanza liderado por Alphabet

El Nasdaq 100 abre en positivo en la sesión del miércoles y avanza un 0,6% liderado por Alphabet ante el anuncio favorable sobre la regulación antimonopolio. La expectación sobre los datos de este viernes se mantienen como elemento clave para el movimiento del mercado americano.
Ganadores y perdedores del Nasdaq 100
En la zona alcista del Nasdaq 100, destaca Alphabet, que lidera el índice tecnológico seguido por Biogen y Applovin, emrpesas que en la jornada anterior se posicionaba como la mas bajista. Además, Booking sube un 0,3%.
En la zona bajista, por el contrario, destaca el retroceso del 2,7% de Starbucks. Además, Intel pierde un 2%, mientras que retrocede un 1% y Netflix un 0,3%.
El rendimiento de las Siete Magníficas es positivo, liderado por el ascenso de Alphabet un 8%. Apple avanza un 2,4% a la espera del lanzamiento de su próximo dispositivo el próximo día 9 de Septiembre, mientras que Amazon sube un 0,3 y Tesla un 0,9%. Meta, por su parte, avanza un 0,1%, mientras que Microsoft se mantiene en una cotización plana y Nvidia pierde un 0,1%.
Sentimiento del Nasdaq 100
El sentimiento general del Nasdaq 100 es ligeramente positivo, en contraste con la cotización de la sesión anterior.
Noticias del Nasdaq 100
Las acciones de Alphabet (GOOG.US) avanzan un 8% tras vencer en los tribunales las denuncias de antimonopolio. Se esperaba que la sentencia fuese más severa y esto ha impulsado el precio de las acciones al alza. No obstante, la compañía estará obligada a compartir datos de búsqueda con sus rivales y poner fin a los contratos exclusivos de distribución. Con esta concesión la compañía evitará sanciones más severas y la posible venta de su negocio Chrome. Este entorno fortalece la posición de Alphabet en la implementación de agentes IA generativa y mejora las expectativas de crecimiento del segmento.
