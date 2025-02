El Nasdaq 100 baja antes de la reunión de Trump y Zelensky

Los mercados americanos abrieron la sesión del miércoles con una ligera presión bajista. Diez minutos después de la apertura, el Nasdaq 100 mostraba una caída del 0,25%. El foco principal de la sesión de hoy en EE.UU. podría ser la publicación de las Minutas de la FED a las 8:00 PM, que probablemente mantendrán el tono restrictivo establecido por los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal. Otro de los temas principales de la sesión de hoy serán las noticias acerca de los comentarios sobre las conversaciones en torno a la guerra entre Ucrania y Rusia. La comunicación entre Trump y Zelensky se ha deteriorado rápidamente después de que el presidente de EE.UU. acusara a Ucrania de iniciar el conflicto. Este intercambio de declaraciones ha generado inquietud en los mercados europeos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cuadro de volatilidad del Nasdaq 100 Fuente: Plataforma de XTB Los sentimientos en el Nasdaq 100 de la sesión de hoy son mixtos. La incertidumbre está penalizando a algunas de las grandes tecnológicas aunque no de forma muy pronunciada. En general, no hay grandes movimientos al inicio de la sesión, pero se espera una reacción de los mercados tras los anuncios mencionados. Análisis del Nasdaq 100: El Nasdaq 100 cotiza un 0,35% al alza hoy en comparación con el cierre de ayer. El índice mantiene una sólida tendencia alcista siempre que la demanda pueda sostener la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (curva azul) y la EMA de 100 días (curva morada). Estas zonas han servido históricamente como niveles clave de soporte para el índice. Fuente: Plataforma de XTB Empresas más relevantes del Nasdaq 100: Arista Networks (ANET.US) informó sus ganancias del cuarto trimestre de 2024 tras el cierre del mercado ayer. Los ingresos alcanzaron los 1.930 millones de dólares (superando las estimaciones de 1.900 millones), con un margen operativo del 47% (2 puntos porcentuales por encima de las previsiones) y un BPA ajustado de 0,65 dólares (frente a los 0,57 dólares esperados). Sin embargo, a pesar de los sólidos resultados y la reafirmación de sus previsiones para 2025, las preocupaciones de los inversores sobre la dependencia de los ingresos de los gigantes tecnológicos (Meta y Microsoft) opacaron el informe. La creciente dependencia de estos clientes clave genera dudas sobre la capacidad de mantener el crecimiento si las grandes tecnológicas reducen sus gastos de capital.

Bumble (BMBL.US) se desplomó un 20% después de decepcionar con su guía para el primer trimestre de 2025. Los ingresos proyectados ($242M-$248M) y el EBITDA ajustado ($60M-$63M) quedaron por debajo de las estimaciones. A pesar de superar las expectativas de ingresos en el cuarto trimestre, la disminución del ARPU y de los ingresos de la aplicación afectó el sentimiento del mercado. La empresa anunció que descontinuará las aplicaciones Fruitz y Official en la primera mitad de 2025.

Cadence Design Systems (CDNS.US) cayó casi un 9% tras ofrecer una previsión decepcionante para 2025, a pesar de unos resultados relativamente sólidos en el cuarto trimestre de 2024. Las previsiones de ingresos ($5.14B-$5.22B) y de BPA ($6.65-$6.75) no cumplieron las expectativas de los inversores. Los analistas destacaron un fuerte crecimiento en la cartera de pedidos, pero consideraron la previsión como conservadora.

Celanese (CE.US) se desplomó un 20% tras una débil guía para el primer trimestre de 2025 (BPA: $0.25-$0.50 vs. est. $1.63) y una persistente debilidad en la demanda en sectores clave como automotriz, pinturas y construcción. A pesar de superar las estimaciones de ingresos en el cuarto trimestre, los analistas siguen siendo cautelosos ante los desafíos en curso y un nuevo ajuste a la baja en las expectativas de ganancias.

Etsy (ETSY.US) cayó un 9,5% después de reportar ventas brutas de mercancía más débiles de lo esperado ($3.74B) e ingresos de $852.2M. Además, el número de vendedores activos cayó un 10% interanual. Sin embargo, el BPA ($1.03) y el EBITDA ($250.6M) superaron las estimaciones. Los resultados mixtos reflejan la falta de consenso sobre la recomendación de la acción, con la incertidumbre del mercado afectando el sentimiento inversor.

Howard Hughes (HHC.US) cayó un 8% en la apertura tras confirmar que recibió una oferta de compra revisada de Pershing Square, la cual ya había sido rechazada previamente. La oferta depende de la aprobación del consejo y del comité, pero no requiere votación de los accionistas. Aún no se han llevado a cabo negociaciones y no hay garantías de que se cierre un acuerdo.

Nikola Corp. (NKLA.US) se declaró en bancarrota, marcando la caída de una antigua favorita de la industria de vehículos eléctricos. La empresa enfrentó problemas de ventas y constantes cambios de CEO tras un escándalo de fraude. Su acción se desplomó más del 50% en la apertura.

Super Micro Computer (SMCI.US) subió un 7,8% después de que unos resultados sólidos tranquilizaran a los inversores, a pesar de un retraso en la presentación de informes y un ambicioso objetivo de ingresos de $40B para 2026. El repunte de la acción refleja optimismo sobre evitar la exclusión de Nasdaq antes de la fecha límite del 25 de febrero, a pesar de acusaciones previas de vendedores en corto y preocupaciones de gobernanza.

