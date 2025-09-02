El Nasdaq 100 bajo presión bajista

El Nasdaq 100 abre la sesión del martes con un retroceso significativo del 1,7%. El mercado americano permaneció cerrado ayer lunes debido al día del trabajador y hoy las expectativas son bajistas. Además, la atención se centra en los datos sobre las nóminas no agrícolas de agosto que conoceremos el viernes sobre las que se prevé un efecto en las bolsas americanas.

Ganadores y perdedores del Nasdaq 100

En la zona alcista del Nasdaq 100 se encuentra el rendimiento positivo de PepsiCo, que avanza más de un 4,2%. También cotiza en positivo MicroStrategy tras la recuperación del valor del Bitcoin. No obstante, el mercado americano no presenta numerosas cotizadas en positivo.

Por el contrario, en la zona bajista del índice americano destaca el retroceso del 3,3% de Micron y la caída del 2,3% de Intel. Además, Palantir retrocede un 2,5%, un 1,6% y Airbnb, un 1,2%. Las empresas americanas están sufriendo fuertes correcciones tras la recogida de beneficios por parte de los inversores.

En relación con las Siete Magníficas, el desempeño general es negativo. Amazon lidera las caídas junto a Alphabet con un retroceso del 1,7%. Nvidia pierde un 1,4%, Apple un 0,8%, Tesla y Meta lo hacen un 0,7% y Microsoft un 0,5%.

Sentimiento del Nasdaq 100

La actual ola de ventas del Nasdaq 100 forma parte de una aversión global al riesgo, impulsada por las expectativas sobre los datos macroeconómicos y las dudas en torno a la política monetaria. En este momento, los inversores están limitando su exposición a los principales índices, ante el temor de una mayor volatilidad en las próximas sesiones.

Noticias del Nasdaq 100

Las acciones de PepsiCo (PEP.US) repuntan en torno a un 4% después de que The Wall Street Journal informara que Elliott Investment Management ha tomado una participación cercana a los 4.000 millones de dólares en la compañía. El fondo subrayó en su carta que el desempeño reciente de PepsiCo ha estado marcado por una serie de retos estratégicos y operativos, lo que se ha traducido en resultados financieros débiles, una notable infravaloración bursátil y un rendimiento de la acción por debajo del mercado. Han calificado esta situación como una “oportunidad histórica”, señalando que, con la mentalidad adecuada y un plan de reestructuración ambicioso, PepsiCo podría revitalizarse como una empresa global líder y desbloquear un valor significativo para los accionistas.

