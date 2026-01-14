Los mercados estadounidenses atraviesan un momento de cautela mientras los inversores esperan varios datos económicos importantes y, sobre todo, la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles. Aunque el dato de inflación publicado ayer fue mejor de lo esperado, no logró mejorar el ánimo del mercado: las acciones terminaron la sesión en negativo y los indicadores de volatilidad repuntaron, reflejando un aumento de la preocupación. La sensación general es que, si los índices no logran recuperarse con rapidez, será difícil que el mercado retome un impulso sólido a corto plazo, especialmente después de varios intentos fallidos de avanzar en las últimas semanas.

Los resultados bancarios no convencen

En el frente corporativo, los resultados bancarios tampoco han ayudado a mejorar el panorama. Las acciones de Wells Fargo retrocedieron tras presentar sus cifras, mientras que Bank of America apenas logró un avance moderado. JPMorgan, por su parte, sufrió una caída notable en la sesión anterior, lo que ha reforzado la idea de que la temporada de resultados está siendo más débil de lo que Wall Street esperaba. La atención se centra ahora en los datos de precios al productor y ventas minoristas, que podrían influir en las expectativas sobre el consumo y la inflación. Más tarde, el fallo de la Corte Suprema sobre los aranceles podría añadir un nuevo elemento de incertidumbre.

A todo esto se suma el riesgo geopolítico: cualquier señal de una posible intervención estadounidense en Irán podría generar una reacción inmediata en los mercados, especialmente en el petróleo, cuyos precios podrían subir con fuerza. Un escenario así complicaría aún más la labor de la Reserva Federal, que ya enfrenta la presión de mantener los tipos de interés elevados durante más tiempo. Aun así, si los índices lograran recuperar niveles más altos en los próximos días, no se descarta que el mercado intente iniciar una nueva fase de recuperación.