El Nasdaq 100 cae ligeramente junto a Tesla

En la sesión de hoy, los principales índices de EE. UU. presentan un rendimiento mixto, con la mayoría registrando caídas en sus valores. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Nasdaq 100 ha abierto en positivo, aunque ahora se anota débiles retrocesos, y algunas empresas se han destacado por sus movimientos en el mercado. Moderna (MRNA.US) ha experimentado un aumento en sus acciones, impulsado por las compras de sus ejecutivos, lo que refleja una sólida confianza interna en las perspectivas de la compañía. Por otro lado, Palantir Technologies (PLTR.US) ha visto una mejora en sus acciones, gracias a la fortaleza de sus contratos gubernamentales, que aseguran una estabilidad en sus ingresos a pesar de los retos económicos actuales. En contraste, CrowdStrike Holdings (CRWD.US) ha enfrentado una caída en el valor de sus acciones debido los malos resultados presentados. Mapa de sentimiento del Nasdaq 100 Fuente: Plataforma de XTB Cotización del Nasdaq 100 Fuente: Plataforma de XTB. El Nasdaq 100 ha roto por debajo de un nivel clave de soporte en el retroceso de Fibonacci del 38.2%. Los inversores bajistas intentarán realizar una nueva prueba del nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%, que previamente actuó como un fuerte soporte durante el comercio de Trump. Los inversores alcistas, por otro lado, intentarán recuperar el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2%, con un objetivo fijado en 21,255 (el máximo de octubre), que coincide con la media móvil simple de 100 días (SMA de 100 días). El RSI se está consolidando cerca de niveles de sobreventa, mientras que el MACD sigue divergiendo a la baja. Las acciones de Tesla luchan por recuperarse Las acciones de Tesla (TSLA.US) permanecen estables hoy. Esto ocurre en medio de señales mixtas de ventas en Europa, con una caída en las matriculaciones en Alemania, mientras que en el Reino Unido se muestra un aumento del 11% en los primeros dos meses de 2025. El presidente Trump anunció planes para hacer que los pagos de intereses sobre préstamos de automóviles sean deducibles de impuestos, pero solo para vehículos fabricados en EE. UU. La propuesta, que se presentó inicialmente en un mitin de noviembre en Carolina del Norte, se suma a la creciente lista de propuestas de recortes fiscales de Trump, incluyendo la eliminación de impuestos sobre las propinas, el pago de horas extras y los beneficios de la Seguridad Social. General Motors y Ford lideran un repunte entre los fabricantes de automóviles General Motors (GM.US) y Ford (F.US) encabezaron un repunte entre los fabricantes de automóviles después de que el Secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, sugiriera una actualización sobre el conflicto comercial entre EE. UU., Canadá y México. Las acciones de GM subieron más de un 3%, mientras que las de Ford aumentaron casi un 2%. Mientras tanto, las acciones de Stellantis (STLA.US) en EE. UU. subieron un 7% tras un inicio fuerte en la actividad del premercado. Moderna sube tras compras de acciones por ejecutivos Las acciones de Moderna (MRNA.US) subieron un 4% después de que el CEO, Stephane Bancel, comprara 160,314 acciones por un valor de 5 millones de dólares, y el Director de la Junta, Paul Sagan, adquiriera 31,620 acciones por 1 millón de dólares, según los registros de la SEC. La compra interna genera confianza para la empresa biotecnológica, cuyas acciones habían caído aproximadamente un 27% en lo que va del año antes de este desarrollo, a pesar de contar con 6 calificaciones de compra de analistas con un precio objetivo promedio de 54,05 dólares. Palantir es mejorada por contratos gubernamentales resilientes Las acciones de Palantir Technologies (PLTR.US) subieron un 2.6% en el premercado. Los contratos gubernamentales de Palantir han resultado ser más sólidos de lo que se esperaba, a pesar de las preocupaciones recientes sobre los recortes en el gasto en defensa. CrowdStrike cae por una perspectiva decepcionante de ganancias Las acciones de CrowdStrike Holdings (CRWD.US) cayeron un 8% después de que la firma de ciberseguridad emitiera una previsión de ganancias más débil de lo esperado, indicando que continúa enfrentando desafíos de recuperación tras la actualización catastrófica de software del año pasado, que provocó el colapso de millones de computadoras a nivel mundial. Para el primer trimestre, la empresa prevé un EPS ajustado de $0.64-$0.66, significativamente por debajo de las estimaciones de $0.96. A pesar de las perspectivas decepcionantes, CrowdStrike superó los puntos de referencia de ingresos por suscripción en el cuarto trimestre, con ingresos recurrentes anuales alcanzando los $4.24 mil millones, frente a los $4.12 mil millones esperados.

