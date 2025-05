El Nasdaq 100 comienza con un impulso alcista

El Ministerio de Comercio de China comentó sobre las restricciones estadounidenses a la exportación de chips dirigidas a Huawei, afirmando que China tomará medidas firmes para proteger sus derechos si Estados Unidos perjudica sus intereses. Pekín instó a Washington a revertir la decisión, señalando que Estados Unidos ya está socavando el consenso alcanzado entre ambos países durante las conversaciones en Ginebra. La reciente imposición de aranceles por parte de China sobre ciertos productos tecnológicos, incluidos los chips, ha generado incertidumbre en los mercados financieros. Esta medida, que forma parte de la prolongada disputa comercial entre China y Estados Unidos, ha impactado directamente en los futuros del Nasdaq 100, provocando una caída inicial seguida de intentos de recuperación antes de la apertura del mercado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias sobre empresas del Nasdaq 100 Nvidia anunció varios anuncios importantes en Computex Taipei el lunes, incluyendo nuevas tecnologías de IA para robots humanoides y el lanzamiento de su tecnología NVLink, que permite a las empresas construir servidores de IA semipersonalizados. La compañía presentó Nvidia Isaac GR00T-Dreams para ayudar a los desarrolladores a crear datos de entrenamiento para enseñar a los robots nuevos comportamientos y capacidades de adaptación. Su director ejecutivo, Jensen Huang, ha posicionado la IA física como "la próxima industria billonaria del mundo". Los anuncios de Nvidia se producen en un contexto regulatorio favorable después de que Estados Unidos eliminara las normas de difusión de IA que habrían limitado las exportaciones de chips. La compañía también anunció un importante acuerdo para suministrar a la startup saudí de IA Humain varios cientos de miles de procesadores de IA durante los próximos cinco años. Además, Nvidia presentó su oferta NVLink Fusion y los servidores RTX Pro Blackwell para ofrecer a los clientes más opciones para construir infraestructuras de centros de datos. Intel amplía su oferta de chips gráficos con el lanzamiento de sus tarjetas para estaciones de trabajo Arc Pro series B50 y B60, con precios desde 299 y 500 dólares, respectivamente. Estos chips están diseñados para clientes que buscan procesamiento de IA in situ en lugar de opciones basadas en la nube de empresas como Amazon, Google o Microsoft. El Arc Pro B50 ofrece 16 GB de memoria y admite hasta 170 TOPS (billones de operaciones por segundo), mientras que el B60 ofrece 24 GB de memoria y hasta 197 TOPS. Intel también presenta Project Battlematrix, un sistema completo para estaciones de trabajo que combina de dos a ocho GPU Arc Pro B60 con un procesador Intel Xeon para ejecutar aplicaciones empresariales de IA. Según Vivian Lien, vicepresidenta de Intel: «Esperamos que sea una solución muy competitiva y atractiva, especialmente para diseño e ingeniería». La compañía se dirige al mercado de GPU para estaciones de trabajo de nivel básico, que representa aproximadamente el 30 % de las ventas de estaciones de trabajo. Cotización del Nasdaq 100 En estos momentos, el Nasdaq 100 cotiza en negativo, con una caída del 0,39%. En el acumulado del año, no obstante, el Nasdaq 100 ya cotiza en verde, tras haber entrado la semana pasada en terreno positivo. Fuente: xStation5 ¿Cómo invertir en el Nasdaq 100? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

