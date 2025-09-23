El Nasdaq 100 continúa cerca de sus máximos históricos

El Nasdaq 100 abre la sesión del martes en negativo aunque mantiene la tendencia alcista que acumula durante las últimas sesiones. El índice tecnológico se ha visto impulsado tanto por el recorte de tipos por parte de la FED como por los catalizadores relacionados con la inteligencia artificial.

Las acciones destacadas del Nasdaq 100

En la zona alcista del índice destacan las grandes subidas de Intel (+4%), Palantir (+3,2%), Micron (+1,9%) y Microchip (+1,4%), a las que se suman avances más moderados en Lululemon (+0,8%), Airbnb (+0,7%), Adobe (+0,8%), MicroStrategy (+0,3%) y Warner Bros (+0,4%). En la parte baja destacan las caídas de Shopify (-1,7%) y Constellation Energy (-1,3%), mientras que Intuit (-0,3%) y Netflix (-0,4%) registran retrocesos más leves.

Respecto a las Siete Magníficas, el desempeño es mayormente negativo. Tesla sube +0,7%, pero Amazon (-2,4%) y Nvidia (-1,8%) lideran las caídas, seguidas por Apple (-0,1%), Alphabet (-0,4%), Meta (-0,7%) y Microsoft (-0,6%).

Sentimiento del Nasdaq 100

La atención se centra en los datos de PMI de Estados Unidos, que en caso de superar las previsiones, podrían reducir las expectativas de nuevos recortes de tipos y ejercer presión sobre las acciones del selectivo tecnológico.

Noticias del Nasdaq 100

Las acciones de Intel (INTC.US) avanzan un 4% impulsadas todavía por el acuerdo con Nvidia. El sector de la inteligencia artificial y los semiconductores mantiene el foco del mercado, con nuevas noticias que refuerzan el optimismo en torno a la demanda de chips.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

