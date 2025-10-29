El Nasdaq 100 continúa subiendo impulsado por Nvidia

Los índices estadounidenses siguen subiendo. Los sólidos resultados de las empresas tecnológicas, las expectativas de una postura más moderada por parte de la Reserva Federal en la rueda de prensa posterior a la decisión de hoy y la próxima reunión entre Trump y el presidente chino Xi Jinping están impulsando a los selectivos de Wall Street, que, tras las subidas registradas en la jornada de ayer, vuelven a abrir una nueva sesión en positivo. En estos momentos, el Nasdaq se está anotando una subida del 0,60%, mientras que el S&P 500 avanza un 0,3%. El Dow Jones, por su parte, sube un 0,59% y el Russell registra un leve impulso del 0,064%.

El sentimiento del mercado se está viendo respaldado por las nuevas iniciativas comerciales de Estados Unidos con Japón y Corea del Sur. Los inversores esperan con interés los informes de resultados que publicaran esta noche Alphabet, Microsoft y Meta. En el ámbito comercial, el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping se reunirán cara a cara el 30 de octubre en la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, Corea del Sur, para abordar las disputas comerciales.

Cotización del Nasdaq 100

El Nasdaq 100, con gran peso tecnológico, mantiene su impulso alcista de ayer, con una ganancia adicional que le permite alcanzar los 26.300 puntos. El interés comprador en acciones se ve impulsado en gran medida por las expectativas de una política monetaria moderada antes de la decisión de la Reserva Federal de hoy.

Al inicio de la sesión, las ganancias se concentran principalmente en el sector tecnológico, sobre todo en las empresas de semiconductores. Nvidia sube un 4,70% hasta los 210 dólares, con una capitalización bursátil que supera los 5 billones de dólares. Fuente: xStation 5

Empresas que más suben del Nasdaq 100

Dentro de las subidas del Nasdaq 100, destaca el gran movimiento que ha registrado Nvidia. La compañía ha subido un 4,70% en la apertura y ha alcanzado los 210 dólares por acción, lo que sitúa su capitalización bursátil total por encima de los 5 billones de dólares por primera vez en su historia.

Este movimiento convierte a Nvidia en la primera empresa en superar la simbólica marca de los 5 billones de dólares. El repunte se produjo tras la declaración del presidente Trump de que discutiría los chips de IA Blackwell de Nvidia con el líder chino Xi Jinping, lo que alimentó las esperanzas de una flexibilización de las restricciones a las exportaciones estadounidenses. Los analistas afirman que cualquier relajación de las normas comerciales de semiconductores podría suponer una gran victoria para Nvidia, que ya se está beneficiando de la creciente demanda mundial de inteligencia artificial.

Otra empresa que cotiza en positivo en la jornada de hoy del Nasdaq 100 es Teradyne, que ha subido un 15% tras superar las estimaciones del tercer trimestre. La compañía ha pronosticado unos ingresos para el cuarto trimestre de entre 920 y 1000 millones de dólares (frente a los 817 millones estimados) y un beneficio por acción (BPA) de entre 1,20 y 1,46 dólares (frente a los 1,02 estimados). Además, ha nombrado a Michelle Turner como nueva directora financiera. Joby Aviation, por su parte, ha avanzado un 3,25% tras anunciar una alianza con Nvidia para utilizar su plataforma de IA IGX Thor en el control de vuelo autónomo, mejorando la interpretación de datos y el mantenimiento predictivo.

Acciones que más bajan del Nasdaq 100

La zona bajista del Nasdaq 100 Akebia Therapeutics, que ha caído un 25% tras abandonar sus esfuerzos por ampliar la indicación de Vafseo para la anemia por enfermedad renal crónica sin diálisis, alegando el rechazo de la FDA y los prohibitivos costes de los ensayos clínicos.

Varonis, además, se ha desplomado un 45% después de que los ingresos por licencias a plazo cayeran a 24,8 millones de dólares desde 68,8 millones de dólares interanuales en medio de una transición a SaaS. Además, las previsiones de la compañía para el cuarto trimestre y el año fiscal 2025 no han cumplido las expectativas, aunque se ha anunciado una recompra de acciones por valor de 150 millones de dólares.