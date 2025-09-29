El Nasdaq 100 cotiza en positivo a pesar de la incertidumbre

El Nasdaq 100 inicia la semana en terreno positivo, en una jornada marcada por la cautela de los inversores frente al riesgo de un eventual cierre del gobierno americano. Pese a la incertidumbre política, los principales índices abren con avances.

Las acciones destacadas del Nasdaq 100

En la sesión, el Nasdaq 100 mostró un comportamiento mixto con un sesgo positivo. Entre los valores con mejor desempeño destacaron Applovin (+4%), Micron (+3,6%) y MicroStrategy (+1,4%), acompañados por avances más moderados en Broadcom (+1%), Palantir (+0,8%), Starbucks (+0,9%) y Lululemon (+0,4%). Por el lado negativo, la presión estuvo marcada por Intel (-4%), que lideró las caídas, junto con Netflix (-1,7%) y Warner Bros (-0,3%).

En cuanto a las Siete Magníficas, el balance fue predominantemente alcista: Nvidia (+2,8%) y Tesla (+2%) encabezaron las subidas, seguidas por Alphabet (+0,6%), Meta (+0,3%), Amazon (+0,2%) y Microsoft (+0,1%). La excepción fue Apple, que retrocedió un 0,7%, limitando parcialmente el impulso del grupo.

Sentimiento del Nasdaq 100

El sentimiento general del Nasdaq 100 es positivo y avanza un 0,6% a la espera de conocer las nuevas noticias sobre las decisiones en relación al cierre del gobierno. La atención del mercado estará puesta en los próximos días en la publicación de los datos de empleo y las nóminas no agrícolas, referencias clave para evaluar la solidez del mercado laboral y anticipar el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal en materia de tipos de interés.

Noticias del Nasdaq 100

Las acciones de Intel (INTC.US) retroceden un 4,4% en la sesión de hoy a pesar de las buenas expectativas sobre la compañía tras los últimos anuncios de alianzas estratégicas. Este movimiento se interpreta como una retirada de beneficios por parte de los inversores a corto plazo y el sesgo a largo plazo continúa siendo alcista.

