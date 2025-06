El Nasdaq 100 descuenta dos recortes de tipos para 2025

Los inversores de Wall Street se muestran cautelosamente optimistas, reaccionando a una combinación de datos económicos más débiles de lo esperado y renovadas esperanzas de dos recortes de los tipos de interés para fines de 2025. El Nasdaq 100 ha mostrado una reacción mixta ante las expectativas de recortes de tipos de interés para finales de 2025. En la sesión más reciente el Nasdaq 100 ha caído a principio de la sesión, recuperando y rebotando minutos después de la apertura reflejando la incertidumbre sobre el crecimiento económico y la política monetaria.

Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil A la cautela se sumó el informe de empleo de ADP, que mostró una fuerte desaceleración en la creación de empleo. En mayo, solo se crearon 37.000 nuevos empleos en el sector privado, muy por debajo de los 110.000 previstos y casi un 50% menos que la cifra de abril. Esto indica un debilitamiento de la contratación en un contexto de crecimiento económico incierto. Por otro lado, el Índice de Servicios del ISM también indicó un enfriamiento de la economía. El índice cayó a 49,9 en mayo, por debajo de los 52 previstos, lo que indica una contracción en el sector servicios. La presión sobre los precios continúa aumentando, en gran medida debido a las inquietantes expectativas arancelarias. En conjunto, estos datos han aumentado las expectativas del mercado sobre la posible intervención de la Reserva Federal con recortes de los tipos de interés para evitar una posible recesión. Esta percepción se refleja en los mercados de bonos, donde el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha caído un 1,6 %. Noticias de empresas: Las acciones de AnaptysBio cayeron un 12% a pesar de las ganancias previas a la apertura del mercado, impulsadas por la noticia de que los datos del ensayo de fase 2b mostraron que su fármaco, rosnilimab, ofreció una eficacia similar a la de JAK en la artritis reumatoide de moderada a grave. Los pacientes lograron una baja actividad de la enfermedad, remisión en el CDAI y respuestas ACR70 durante seis meses, con efectos que duraron dos meses sin tratamiento. Chart Industries y Flowserve acordaron una fusión íntegramente en acciones, valorando la empresa combinada en aproximadamente 19 000 millones de dólares. Los accionistas de Chart recibirán 3,165 acciones de Flowserve por acción y poseerán el 53,5 % de la empresa fusionada. El acuerdo promete 300 millones de dólares en sinergias y un aumento de ganancias por acción (BPA) en el primer año, con un cierre previsto para el cuarto trimestre. Sin embargo, ambas acciones están perdiendo actualmente alrededor de un 4%. Couchbase ha subido un 4,3% a pesar de haber emitido una previsión bastante cautelosa para el segundo trimestre, a pesar de los sólidos resultados del primer trimestre. Los ingresos recurrentes anuales crecieron un 21% hasta los 252,1 millones de dólares, superando las estimaciones, impulsados ​​por la adopción de la nube de Capella y los logros estratégicos. Si bien los ingresos y las ganancias del primer trimestre superaron las previsiones, las previsiones para los ingresos del segundo trimestre fueron moderadas, lo que refleja prudencia en medio de la incertidumbre macroeconómica. Las acciones de Guidewire subieron un 19% tras elevar las previsiones de ingresos para todo el año por encima de las estimaciones, impulsadas por la sólida ejecución de la migración a la nube, los nuevos acuerdos y la gestión de costes. Los ingresos del tercer trimestre aumentaron un 22% interanual hasta los 293,5 millones de dólares, con un BPA ajustado que superó los 88 centavos frente a los 46 centavos previstos. Los analistas elogiaron su creciente cuota de mercado entre las grandes operadoras y elevaron los precios objetivo en un contexto de sólida cartera de ventas. Las acciones de Hewlett Packard Enterprise subieron un 0,3% tras los resultados del segundo trimestre, que superaron las expectativas con una sólida base. Los ingresos aumentaron un 5,9% hasta los 7.630 millones de dólares, impulsados ​​por un sólido crecimiento en servidores (+5,6%), nube híbrida (+13%) e inteligencia perimetral (+7%). La compañía elevó el límite inferior de su previsión de beneficios por acción (BPA) para todo el año y prevé un crecimiento continuo de los ingresos del 7-9% en moneda constante. A pesar de los modestos ingresos relacionados con la IA y las previsiones dispares, los analistas observaron una mejor ejecución de los servidores y un sólido rendimiento del margen, con un BPA del segundo trimestre que superó el consenso de 0,38 dólares frente a los 0,33 dólares previstos. Las acciones de Snowflake subieron un 0,5% antes de la apertura del mercado después de que su evento Summit presentara una sólida hoja de ruta de productos impulsada por la IA, que incluye avances en análisis de núcleo, compatibilidad con cargas de trabajo no estructuradas y capacidades de IA aceleradas. Los analistas destacaron el fuerte interés empresarial, las estrategias optimizadas de salida al mercado y el impulso de la contratación como indicios de un crecimiento sostenido. También se mostraron optimistas sobre todo el ciclo de inversión en datos. ¿Cómo invertir en el Nasdaq 100? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.