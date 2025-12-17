El consejo de administración de Warner Bros. Discovery ha decidido rechazar la opa hostil lanzada por Paramount Global y, en cambio, recomendará a sus accionistas que apoyen la oferta alternativa presentada por Netflix. La noticia marca un punto de inflexión en el proceso de consolidación que sacude a la industria del entretenimiento global, en plena transformación por el auge del streaming y la presión de los nuevos modelos de consumo digital.

Warner apuesta por Netflix

Tras la noticia de que Netflix y Warner habían alcazado un acuerdo de compra por el que el gigante del streaming se haría con el famoso estudio cinematográfico, Paramount presentó una oferta pública de adquisición no solicitada (opa hostil) con el objetivo de integrar los activos de Warner, incluidos HBO, Warner Bros Studios y CNN, dentro de su conglomerado. La propuesta se interpretó como una maniobra defensiva para ganar escala frente a los gigantes tecnológicos y estabilizar su debilitado balance tras años de caída en ingresos publicitarios y suscriptores de cable tradicional.

La oferta de Paramount contrarrestó con la de Netflix, que, en cambio, propuso una operación amistosa, centrada en la creación de un grupo líder mundial en streaming y producción de contenidos, apoyada en sinergias tecnológicas y distribución global. Su oferta, aunque menos agresiva en precio inicial, habría convencido al consejo de Warner por su mejor encaje estratégico y menor riesgo de ejecución.

La oferta de Paramount infravalora a Warner

El consejo de Warner ha considerado que la oferta de Paramount infravaloraba significativamente los activos del grupo, además de implicar riesgos regulatorios elevados en Estados Unidos y Europa debido a la fuerte concentración que supondría en televisión y cine. En el rechazo, además, también ha pesado la percepción de que Paramount buscaba una fusión desesperada para garantizar su supervivencia más que para crear valor a largo plazo.

En contraposición, la integración de Warner con Netflix permitiría reforzar el posicionamiento de la compañía en la batalla global del streaming, combinando catálogos complementarios y una infraestructura tecnológica de primer nivel. Además, varios grandes accionistas, entre ellos fondos institucionales estadounidenses, ven con buenos ojos la idea de aliarse con un actor digital de crecimiento sostenido. De prosperar la operación con Netflix, se consolidaría un nuevo líder mundial del entretenimiento, con una cuota de mercado potencial cercana al 30% del streaming global. Paramount, en cambio, quedaría debilitada y enfrentaría presión para buscar otras alianzas o una posible desinversión parcial.

La guerra de Paramount y Netflix por Warner refleja una tendencia clara hacia la concentración en el sector mediático, donde las plataformas digitales con capacidad de monetización global están absorbiendo a los grupos tradicionales para sobrevivir en un entorno de competencia feroz y márgenes cada vez más estrechos.

En estos momentos, las acciones de Netflix en la sesión europea están subiendo un 2,5%. En las operaciones previas a la apertura del mercado americano, en cambio, las acciones de Paramount se anotan una caída del 1%.

